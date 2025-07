L’OM présente une nouvelle recrue vendredi

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La reprise est en cours à l’Olympique de Marseille, et les joueurs sollicités au mois de juin arrivent aussi pour compléter le groupe de Roberto De Zerbi. Ce sera l’occasion pour le peuple marseillais de découvrir une autre recrue bouclée par Pablo Longoria avec Angel Gomes. Le milieu de terrain en fin de contrat à Lille était pressenti pour rejoindre la Premier League, mais l’OM a fait un gros effort financier pour le faire signer, et renforcer ainsi son entrejeu.

Selon le site local Maritima Medias, c’est ce vendredi à 13h30 qu’Angel Gomes posera pour la photo avec le maillot de l’OM et devant la presse. Il pourra ensuite répondre aux questions des journalistes sur sa signature et la saison qui arrive. L’effectif olympien prend progressivement forme même si les supporters attendent encore du monde devant et derrière pour avoir de réelles ambitions européennes au mois de septembre.