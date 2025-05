L'OM piégé avec ce joueur à 11,5 millions d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Avant de faire signer des joueurs, l'Olympique de Marseille a bien l'intention de se débarrasser de certains de ses éléments. Mauvaise nouvelle, cet international prêté l'été dernier pourrait revenir faute d'un accord financier.

Medhi Benatia l'a fermement fait savoir après la qualification de l'OM pour la Ligue des champions, le club de Frank McCourt va se renforcer, mais sans faire des dingueries sur le plan financier. Le directeur du football de Marseille va tenter de convaincre des joueurs libres de venir, mais avec un salaire aux normes phocéennes. Mais Medhi Benatia doit également faire du vide dans le vestiaire de Roberto De Zerbi, et parmi les dossiers en haut de la pile des dossiers sur le bureau du dirigeant marseillais, il y a celui d'Azzedine Ounahi. Recruté à Angers en 2023, l'international marocain a été prêté au Panathinaïkos au mercato d'été 2024, le club grec ayant une option d'achat sur le milieu de terrain de 25 ans. Et selon La Provence, une mauvaise nouvelle est arrivée d'Athènes pour l'OM.

L'OM se heurte à la réalité du mercato

Le quotidien marseillais affirme que même si Azzedine Ounahi a donné satisfaction aux dirigeants du club grec, ces derniers n'ont pas les moyens de payer les 11,5 millions d'euros de la clause libératoire prévus dans le contrat de prêt signé l'été dernier. A la place, le Panathinaïkos a demandé à Medhi Benatia et Pablo Longoria de prolonger le prêt d'une saison, ou d'accepter un transfert définitif du joueur marocain, mais pour un montant largement inférieur à ces 11,5 millions d'euros. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise, même si Roberto De Zerbi ne compte pas sur le milieu de terrain marocain pour la saison prochaine.

L'hypothèse d'un retour de prêt et d'un départ pour un autre club mieux équipé financièrement est également possible pour Azzedine Ounahi, lequel a encore deux ans de contrat avec l'Olympique de Marseille. Une décision sera rapidement prise, Longoria et Benatia voulant se montrer très actifs dès l'ouverture du mercato.