L’OM perd une montagne d’argent, McCourt en furie

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a beau être apprécié pour son activité sur le marché des transferts, cela ne fonctionne que dans un sens et Frank McCourt n'aime pas ça du tout.

Propriétaire de l’Olympique de Marseille depuis 2016, Frank McCourt a parfois été pointé du doigt, critiqué pour ses choix, sa frilosité ou son détachement, mais l’Américain est tout de même un investisseur particulièrement solide sur lequel le club phocéen compte énormément. Depuis le début de l’aventure, il a déjà lâché 450 millions d’euros d’investissement, et va certainement devoir encore augmenter la cadence en fin de saison pour combler l’énorme déficit à prévoir. En effet, l’OM n’arrive toujours pas à vendre correctement, et continue par contre d’acheter des joueurs à prix élevé. L’été dernier encore, Gerson, Ünder, Lirola, Balerdi, Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres ou De La Fuente ont été recrutés, et il va falloir payer à court ou moyen terme leur transfert. Tout ça quasiment sans Ligue des Champions au bout, puisque l’OM n’a connu cette épreuve qu’une seule fois depuis que McCourt est à sa tête.

Encore des grosses sommes à payer pour l'OM

Conséquence inévitable, l’OM perd de l’argent chaque saison. En 2020-2021, les pertes se sont élevées à 70 millions d’euros, avec le Covid et le fiasco des droits TV. En 2021-2022, ce ne sera pas mieux puisque L’Equipe affirme que le comptable du club marseillais peut s’attendre à ce que les pertes atteignent encore les 70 millions d’euros, au minimum. McCourt va donc de nouveau devoir remettre de l’argent de sa poche pour le combler et permettre à l’OM de faire bonne figure devant la DNCG, surtout que de nombreuses échéances de transferts sont à payer. Et cette situation, le businessman de Boston commence à avoir du mal à la supporter. Selon le quotidien sportif, voir les pertes se creuser chaque année commence forcément à l’irriter, surtout que des ventes majeures sont demandées depuis désormais des mois, sans succès.

Une seule grosse vente cet été ?

Le projet sportif est passé avant tout, avec la possibilité d’enfin aller chercher le podium en fin de saison. Mais pour les ventes, ce sera une nouvelle fois difficile cet été, sachant que Boubacar Kamara, l’une des plus grosses valeurs marchandes du club, va partir pour zéro euro. Le coup de pression mis sur Pablo Longoria pour des copieuses ventes et ramener 30 millions d’euros en janvier n’a pas marché, et McCourt les attend désormais cet été. Ce sera très difficile à obtenir, en dehors d’une vente de Duje Caleta-Car espérée depuis quasiment un an. Pour le reste, l’OM va bien devoir se renforcer pour exister en cas de qualification en Ligue des Champions, et il va de nouveau, pour Pablo Longoria, faire le pari que les revenus européens et l’éventuelle exposition des joueurs à ce niveau vont permettre d’enfin limiter la casse pour le propriétaire du club provençal.