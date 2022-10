L'OM perd Payet, il attaque Igor Tudor brutalement

Dans : OM.

Par Claude Dautel

C'est désormais officiel ou presque, Dimitri Payet est devenu un super-remplaçant du côté de l'Olympique de Marseille. Contre Lens, le métronome réunionnais n'a pas été en mesure de changer les choses, et cela commence à faire grincer des dents.

L’Olympique de Marseille ne méritait probablement pas de perdre contre le RC Lens, mais le bilan est là, le club phocéen vient de perdre trois matchs de suite, passant de dauphin du PSG à une possible sixième place au classement de Ligue 1 si Rennes (à Angers) et Monaco (à Lille) s’imposent ce dimanche. Bien évidemment, il n’y a pas lieu de paniquer pour l’OM, qui va devoir déjà se focaliser sur son match contre Francfort en Ligue des champions, mercredi en Allemagne. Mais tout de même, des observateurs neutres commencent à sérieusement se poser des questions sur la gestion de son effectif par Igor Tudor. Au coeur des débats, le rôle de Dimitri Payet, poussé sur la touche par le successeur de Jorge Sampaoli, et qui n’est plus du tout un titulaire en puissance pour le coach croate de Marseille. Entré à 76e minute du match contre Lens à la place de Mattéo Guendouzi, le numéro 10 de l’OM serre les dents, mais ça devient problématique.

Payet victime des choix de Tudor à l'OM

Beaucoup de réussite pour @RCLens @OM_Officiel méritait mieux ce soir. Manque criant de réalisme et je me répète, le coaching de I.Tudor est…catastrophique!! A force de les négliger Tudor perd ces remplaçants, @dimpayet17 le 1er. Ça commence à coûter cher#OMRCL #management??? — Duchesne Ludovic (@ludoduchesne) October 22, 2022

Via Twitter, Ludovic Duchesne remet clairement en cause la gestion de l’effectif marseillais par Igor Tudor, en mettant en exergue le cas de Dimitri Payet. « Beaucoup de réussite pour le RCLens. L’OM méritait mieux. Manque criant de réalisme et je me répète, le coaching d’Igor Tudor est…catastrophique!! A force de les négliger Tudor perd ces remplaçants, Dimitri Payet le 1er. Ça commence à coûter cher », a fait remarquer le journaliste, visiblement pas du tout adepte des choix du technicien de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, les résultats plaidaient nettement en faveur d'Igor Tudor, mais se priver durablement d'un joueur tel que Dimitri Payet si les choses s'enveniment en Ligue 1 pourrait revenir comme un boomerang.