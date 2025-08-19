L’OM perd Medina sur blessure ‍!

Dans : OM.

Nouveau coup dur à l'OM en ce mardi noir, avec la possible blessure sérieuse de Facundo Medina.

Difficile de suivre l’actualité de l’Olympique de Marseille, dont la défaite à Rennes va encore marquer les esprits bien longtemps. La bagarre qui a suivi dans les vestiaires est bien partie pour faire deux victimes : Jonathan Rowe et surtout Adrien Rabiot, que les dirigeants ne souhaitent plus conserver. Le match face au Paris FC se prépare donc dans une drôle d’ambiance, même si l’OM a mis en avant sur ses réseaux sociaux des photos de l’entraînement comme si tout allait pour le mieux. Mais au cours de cette séance, un autre problème est intervenu. Facundo Medina se serait en effet sérieusement blessé, et aurait quitté la séance de manière anticipée.

Medina quitte la séance en béquilles

🚨Facundo Medina se serait blessé à l’entraînement aujourd’hui ! 🤕



Le défenseur argentin a quitté l’entraînement en béquilles. 🦵🏽🩼



🗞️ (@Mode55489648) pic.twitter.com/LlsDeTBVQJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 19, 2025

C’est ensuite en béquilles qu’il a rejoint son véhicule pour rentrer chez lui ou aller faire des examens, afin de connaitre la gravité de sa blessure qui met forcément en cause sa grande première sous le maillot de l’OM. Le défenseur argentin, recruté du RC Lens, avait manqué la première journée en raison d’une suspension. Sa présence au Vélodrome pour affronter le Paris FC est désormais incertaine, alors que Roberto De Zerbi a du bricoler en Bretagne pour compenser son absence.