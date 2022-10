L’OM perd 3 millions d’euros, les supporters vont payer !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM jouera son avenir européen dans un stade vide, ce mardi soir face au Sporting Portugal. Les conséquences sont dramatiques pour tout le monde.

Jusqu’au dernier moment possible, pour son match déjà de la dernière chance face au Sporting Portugal ce mardi, l’Olympique de Marseille espérait éviter le pire et pouvoir accueillir ses supporters au Vélodrome. Mais la décision de l’UEFA n’a pas laissé de place au doute ou à la contestation, et Pablo Longoria a fini par prévenir tout le monde que le huis clos serait total. Marseille n’avait pas besoin de ça après déjà 0 point en deux matchs, et la France non plus, qui a besoin de voir ses représentants battre les clubs portugais à l’indice UEFA. Le peuple marseillais restera donc chez lui, et l’OM peut pleurer. Si la victoire n’est bien évidemment pas impossible, la perte est, elle, déjà réelle.

L’OM se prépare à perdre tout simplement 2,5 à 3 millions d’euros de recettes générées par la billetterie, les buvettes, le merchandising et autres lors d’une rencontre phare comme celle de ce mardi soir. Le Vélodrome, habitué à faire carton plein ces dernières semaines, sonnera donc le creux avec un peu plus de 500 personnes entre les officiels et les techniciens, pour faire tourner la machine. Pas de quoi remplir les comptes, alors que les matchs de Ligue des Champions, avec moins d’abonnés qu’en championnat, permettent de faire venir un public plus dépensier.

Un avoir au lieu d'un remboursement

De son côté, L’Equipe laisse entendre qu’en interne, il n’est pas question de rembourser les abonnés, supporters et spectateurs qui ne pourront pas assister à la rencontre. La perte sèche serait assez terrible et il est prévu d’effectuer des avoirs pour des futures matchs, notamment européens. Mais un match d’Europa League pourrait par exemple être bien moins alléchant qu’une rencontre de Ligue des Champions, sans compter ceux qui pouvaient venir de loin pour ce match, et pourraient tout simplement laisser filer cet avoir. Néanmoins, l’OM en a le droit en raison du huis-clos décidé par l’UEFA, même si le gâchis est énorme à tous les niveaux pour le club provençal alors que la colère gronde de plus en plus chez les abonnés, qui se voient régulièrement privés de matchs sans que Pablo Longoria ne semble y faire quelque chose.