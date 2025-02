L'OM parano avec les arbitres, un journaliste marseillais confirme

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Après la décision de la ligue de nommer Jérémy Stinat arbitre du prochain match de l’OM, les suiveurs du club olympien se demandent si ce n’est pas encore un complot contre eux. Un journaliste marseillais explique clairement que non.

L’Olympique de Marseille continue de crier au complot face à l’arbitrage français. Ce samedi 22 février 2025, les Phocéens se déplacent à Auxerre pour un match important dans la course à l’Europe. Pour arbitrer cette rencontre, la ligue a nommé Jérémy Stinat. Une décision qui a fait rager la direction phocéenne, laquelle s’est empressée de faire une lettre à la Fédération pour dénoncer cette désignation. Pourquoi autant de bruit ? Lors de la rencontre entre l’OM et le LOSC en Coupe de France, au cours de laquelle Medhi Benatia s’est fait exclure – puis suspendre 3 mois ferme -, M. Stinat était quatrième arbitre. C’est donc lui qui était aux premières loges de la fameuse discussion entre le dirigeant marseillais et Olivier Létang. Journaliste au Phocéen, Romain Canuti se fait l’avocat du diable en expliquant, en substance, qu’il ne faut pas tomber dans le complotisme.

L’OM n’est pas persécuté, il le dit

« Persécutés ou paranos ? Si tu enlèves tous les arbitres avec qui on a eu des soucis, il va y en avoir beaucoup. Je ne suis pas sur cette posture. D’autant plus que Stinat, c’est l’arbitre de Saint-Etienne – OM en décembre en Coupe de France. Au final, il y a une des rares décisions de la saison qui nous est favorable – il exclut l’attaquant qui met un taquet à Balerdi. Si c’était arrivé à l’un de nos joueurs, on aurait crié au scandale. Après cette décision-là, l’OM a quand même tout à fait raison de mettre la pression, parce qu’après ce qu’il s’était passé avec l’épisode Medhi Benatia, c’est pas super correct », nuance Romain Canuti pendant le Talk Show du Phocéen.

En attendant, l’OM a déploré un « manque de discernement et d’intelligence émotionnelle » devant la décision de la ligue de nommer Jérémy Stinat. À Auxerre, on condamne vivement les critiques de la direction phocéenne envers l’arbitre désigné pour leur opposition. Pas une semaine ne passe sans que le feuilleton ne prenne une nouvelle ampleur.