Ismaël Bennacer sauve un joueur de l'OM de l'oubli

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Absent des terrains depuis son carton rouge récolté face au Paris Saint-Germain en octobre dernier, Amine Harit voit son avenir à l’OM s’assombrir. Il peut toutefois compter sur le soutien inconditionnel d’Ismaël Bennacer.

La carrière d’Amine Harit a pris un virage insoupçonné lors du dernier Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Joueur majeur de la formation de Roberto De Zerbi, avec lequel il retrouvait des couleurs, il a vu sa progression se freiner net après avoir été expulsé suite à un geste dangereux sur Marquinhos. Depuis ce fameux 27 octobre 2024, l’international marocain n’a plus foulé les terrains une seule fois. En cause, deux blessures au mollet qui l’ont empêché de retrouver une condition physique suffisante pour être appelé par l’entraineur phocéen. Malgré tout, le milieu offensif marseillais persévère. Il sait qu’il peut bénéficier du soutien de ses coéquipiers, dont un qui vient seulement d’arriver.

Harit a le soutien de Bennacer

Paul Pogba snobe l’OM, il file chez son ex https://t.co/ZssDd76szX — Foot01.com (@Foot01_com) February 21, 2025

Désireux de retrouver rapidement les terrains et de revêtir à nouveau le maillot de l’Olympique de Marseille devant ses supporters, Amine Harit doit prendre son mal en patience. Comme l’indique la presse marocaine, il peut toutefois compter sur le soutien important d’Ismaël Bennacer, rapidement devenu un membre influent du vestiaire olympien. Tandis qu’il aurait pu quitter la Canebière lors du dernier mercato hivernal, l’international marocain n’a pas fait l’objet d’offres suffisamment intéressantes pour la direction de l’OM. Résultat, il se donne à fond pour attirer l’attention de son entraineur et ainsi être appelé à nouveau.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de l’Olympique de Marseille le 8 février dernier, on le voit performer à l’entrainement grâce à sa connexion déjà forte avec Ismaël Bennacer. De quoi donner des envies à Roberto De Zerbi ? Outre le soutien de son coéquipier algérien, Amine Harit plaît aussi à son entraineur. L’entraineur marseillais sait que son joueur peut être un moteur de sa formation, lui qui dispose de qualités techniques intéressantes et d’un état d’esprit irréprochable. Reste à savoir s'il assumera physiquement les consignes exigeantes du coach italien.