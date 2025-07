L’OM offre un cadeau génial à ses supporters

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout au long de la saison, les supporters de l’OM ont été frustrés par le peu d’images en inside proposé par le club sur les réseaux sociaux. Cela cachait en réalité une très belle surprise à venir.

Au contraire de plusieurs clubs de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas été très généreux en images en inside avec les joueurs tout au long de la saison 2024-2025. Pour la première saison avec Roberto De Zerbi, on pouvait légitimement penser qu’il s’agissait d’une consigne du technicien italien, désireux de conserver tous ses secrets internes. Mais la réalité était bien différente puisque dans la discrétion la plus totale, les équipes médias de l’OM préparaient un immense documentaire au plus près du groupe marseillais. Deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille va dévoiler une série documentaire de six épisodes avec une quinzaine d’interviews et des images inédites pour retracer la saison vécue par Mason Greenwood et ses coéquipiers.

𝐒𝐀𝐍𝐒 𝐉𝐀𝐌𝐀𝐈𝐒 𝐑𝐈𝐄𝐍 𝐋𝐀̂𝐂𝐇𝐄𝐑 🔵⚪️



La saison 24/25 de l'OM racontée dans une 𝘀𝗲́𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝟲 𝗲́𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲𝘀.

Une quinzaine d'interviews et des images inédites pour retracer une aventure humaine, au plus proche d'un vestiaire… pic.twitter.com/zUfDLY1Wtp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 10, 2025

Le premier épisode sera diffusé samedi à 20 heures sur YouTube et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’extrait offert sur le compte X de l’OM a mis l’eau à la bouche des supporters. On y voit notamment des images au coeur du groupe olympien dans les vestiaires mais aussi à l’entraînement, avec des altercations très chaudes, que ce soit entre Ismaël Koné et Roberto De Zerbi ou entre Pierre-Emile Hojbjerg et Mason Greenwood. Les supporters olympiens, ravis de voir leur club leur proposer un tel contenu, n’ont plus qu’à attendre la sortie des épisodes pour se retracer dans cette belle saison.