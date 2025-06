L'OM offre un buteur à Lens en échange de Medina

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La signature de Facundo Medina à l’OM est quasiment bouclée mais dans ce dossier, une surprise se profile. Le RC Lens, qui cherche un attaquant, pourrait récupérer Neal Maupay dans la transaction.

Priorité de l’Olympique de Marseille, à priori pour évoluer en tant que latéral gauche la saison prochaine, Facundo Medina est à un pas du club phocéen. Les négociations entamées il y a plusieurs semaines sont sur le point d’aboutir entre Lens et l’OM selon Foot Mercato, qui révèle que le prix du transfert devrait se situer aux alentours de 20 millions d’euros bonus compris. Une somme rondelette mais qu’il fallait nécessairement lâcher pour s’offrir un défenseur international argentin de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2028 et qui connaît la Ligue 1 comme sa poche.

Un renfort de poids pour Roberto De Zerbi, qui pourrait en plus profiter de cette signature pour se débarrasser dans le même temps d’un indésirable. Et pour cause, Neal Maupay est fortement pressenti pour faire le chemin inverse. Titulaire en début de saison avec l’OM, l’ex-attaquant de Brighton et de Brentford a perdu sa place au mois de janvier avec la signature d’Amine Gouiri. Relégué ensuite derrière Jonathan Rowe dans la hiérarchie des n°9 à Marseille, l’ancien Niçois n’est pas fermé à un départ. Une tendance confirmée par le compte spécialisé La Tribune OM, qui révèle que Neal Maupay a très mal vécu la fin de saison 2024-2025, à tel point que son départ n’est plus du tout impossible en cas de belle offre.

Medina fonce vers l'OM, Maupay vers Lens

L’opportunité de se relancer dans un club tel que Lens, avec un statut de titulaire pour encadrer la jeunesse des Sang et Or, pourrait plaire à l’attaquant de 28 ans. Les négociations entre l’OM et Lens vont donc se poursuivre alors que dans le même temps, un accord total est annoncé pour Facundo Medina, lequel va s’engager pour cinq ans en faveur de Marseille, soit jusqu’en juin 2030. Un deuxième potentiel renfort de poids pour le deuxième de Ligue 1, déjà tout proche de boucler la signature d’Angel Gomes, en fin de contrat avec Lille.