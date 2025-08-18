L'OM obtient un gros cadeau de la Ligue 1

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'aura pas le droit à l'erreur cet été, en raison d'un calendrier musclé d'entrée de jeu. Une volonté affichée de la part des dirigeants olympiens qui assurent avoir calculé leur coup.

Départ raté pour l’OM en Ligue 1 avec une défaite à Rennes qui laisse le compteur à zéro alors que tout semblait indiquer un match qui tendait les bras des joueurs de Roberto De Zerbi. Une équipe bretonne loin d’être prête, et réduite à 10, mais rien n’a fonctionné et cela s’est même énervé dans les rangs olympiens. Il faudra désormais faire attention à vite lancer le compteur points, ce qui ne sera pas si facile dans ce début de saison. En effet, ce sera le Paris FC, un promu aux dents longues, puis déjà un choc face à l’OL pour finir le mois d’août puis le PSG après la trêve internationale de septembre. Il est rare de voir les gros matchs se présenter dès les premières semaines de reprise, mais ce n’est clairement pas une surprise pour l’OM.

Le pari osé de l'OM pour l'été

𝐅𝐢𝐫𝐬𝐭 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 💪



𝗧𝗶𝗺𝗼𝘁𝗵𝘆 𝗪𝗲𝗮𝗵 🇺🇸, 𝗖𝗝 𝗘𝗴𝗮𝗻-𝗥𝗶𝗹𝗲𝘆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹 𝗚𝗼𝗺𝗲𝘀 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗘𝗺𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸 𝗔𝘂𝗯𝗮𝗺𝗲𝘆𝗮𝗻𝗴 🇬🇦 ont disputé leurs premières minutes en @Ligue1 cette saison sous le maillot phocéen lors de #SRFCOM 👏 pic.twitter.com/pllOgVR5AY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2025

La Provence révèle ainsi que les dirigeants marseillais ont, comme ils en ont parfaitement le droit avant la parution du calendrier, effectué plusieurs voeux. L’un d’entre eux était de multiplier les gros matchs en début de saison, pour prendre le meilleur sur des candidats à l’Europe en profitant d’une grosse préparation, dans le but d’avoir des matchs jugés plus « abordables » au mois de janvier, quand la Coupe d’Afrique des Nations battra son plein et que des joueurs comme Harit, Moumbagna, Aubameyang, Gouiri ou encore Nadir pourraient être absents pendant cette période.

En tout cas, la Ligue a visiblement accédé à cette demande qui met directement l’OM dans le bain. Un pari à double tranchant, qui peut envoyer la formation provençale dans les cordes avant même le début de la Ligue des Champions. Ou bien aussi lancer Marseille, malgré le couac à Rennes, vers un début de saison aussi ambitieux que ne l’est le discours des dirigeants ces dernières semaines. La réponse ne saura tarder, car le décollage de l’OM est attendu pour le week-end prochain pour le match face au Paris FC.