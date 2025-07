L'OM négocie un coup monstrueux avec le Real Madrid

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille enchaîne les renforts pour son secteur offensif, mais Pablo Longoria et Medhi Benatia n'ont pas oublié que Roberto De Zerbi voulait aussi muscler sa défense. Et c'est dans ce but que le Real Madrid aurait été contacté.

Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao vont muscler l'attaque de l'OM, un secteur pourtant déjà richement du côté du Marseille. Mais, comme on l'a encore vu mardi soir contre Valence, sur le plan défensif, le club phocéen doit encore se renforcer. La piste menant à Taras Mykhavko, le défenseur ukrainien du Dynamo Kiev, étant déjà à oublier, le site Jeunes Footeux révèle l'intérêt de l'Olympique de Marseille pour Ferland Mendy, le défenseur international français du Real Madrid, lequel a encore trois ans de contrat avec les Merengue. Même si l'ancien Lyonnais souhaite prouver à Xabi Alonso qu'il a encore sa place dans l'effectif madrilène, ce dernier ne serait pas opposé à un départ du défenseur français de 30 ans, dont la carrière a été perturbée par les blessures.

Mendy à l'OM, le coup de l'été ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Selon nos confrères, le Real Madrid réclame 12 millions d'euros pour laisser partir Ferland Mendy, qui sait que s'il reste à Santiago-Bernabeu, il risque de s'installer durablement sur le banc de touche. Pour l'Olympique de Marseille, l'affaire est forcément très tentante compte tenu de l'expérience du défenseur au plus haut niveau, au moment où l'OM va retrouver enfin la Ligue des champions. Pour l'instant, le dossier en serait au stade de la réflexion, Pablo Longoria et Medhi Benatia ayant d'autres noms dans leur liste. Et on peut faire confiance aux dirigeants marseillais pour encore réserve des surprises aux supporters marseillais d'ici à la fin du mercato, le 1er septembre prochain, même si la signature de Ferland Mendy pourrait être l'opération la plus spectaculaire de l'été et pas la plus coûteuse. Car avec les 35 millions d'euros dépenses pour Ixor Paixao, l'OM a placé la barre très haut.