L’OM négocie avec Weah, pas avec la Juventus

L'OM est passé à l'action pour faire signer Timothy Weah, tentant surtout de convaincre l'international américain de venir, pour ensuite faire craquer la Juventus plus facilement.

Avec Pablo Longoria, il est impossible de savoir quelles sont les fausses ou les vraies pistes, et le président de l’OM adore ce petit jeu de pouvoir annoncer une recrue que personne n’a vu venir. Est-ce que ce sera le cas avec Timothy Weah ? Si c’est le cas, alors le bluff va très loin car les médias italiens annoncent des négociations en cours entre Marseille et l’homme de couloir américain. Ce dernier estime ne pas être reconnu à sa juste valeur à la Juventus, et le club du Piémont a ouvert la porte à un départ. Mais pour le moment, selon les informations de Rudy Galetti, tout se joue uniquement entre le fils de Mister George et l’OM, qui négocient leur future collaboration. L’idée de Pablo Longoria est de d’abord convaincre le natif de New York du projet qu’il chapeaute à Marseille, et de la place qui peut être réservée à l’ancien joueur du PSG chez les jeunes.

🚨🗣️ Constant contacts between OM and Timothy Weah’s camp: the 🇫🇷 club is pushing to accelerate talks and anticipate the competition.



‼️ The 🇺🇸 player is now seen as a top priority: OM want to convince him before moving forward with Juventus, open to selling. pic.twitter.com/JaMdLAw7S2