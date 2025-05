L’OM ne s'est pas fait arnaquer à Lille, un arbitre se mouille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OM ont crié à l’injustice dimanche après le match nul à Lille en raison de la position de Matias Fernandez-Pardo sur l’égalisation des Dogues. Il n’y a pourtant pas de scandale selon un ancien arbitre.

Malgré une excellente prestation et une domination sur l’ensemble de la rencontre, l’Olympique de Marseille n’est reparti de Lille qu’avec un point, dimanche soir lors du choc de la 32e journée de Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient pourtant fait le plus difficile en ouvrant le score grâce à Amine Gouiri. Mais une énorme bourde de Geronimo Rulli a permis au LOSC d’égaliser grâce à Matias Fernandez-Pardo. Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais ont toutefois hurlé au scandale, le buteur lillois ayant un pied dans la surface de réparation de l’OM au moment de l’exécution du six mètres par Geoffrey Kondogbia.

La Provence a donc été interrogé Bruno Derrien, ancien arbitre, pour savoir si Eric Wattellier aurait dû refuser le but. Et pour celui qui a arbitré 350 matchs durant sa carrière, il n’y a pas vraiment de quoi polémiquer. « Si, au moment de l’exécution du coup de pied de but, des adversaires se trouvent encore à l’intérieur de la surface car ils n’ont pas eu le temps d’en sortir, l’arbitre laisse le jeu se poursuivre. La question est de savoir si le joueur dispute le ballon avant qu’il ne soit en jeu » explique Bruno Derrien dans les colonnes du quotidien régional, avant de rendre son verdict.

Le but de Lille bien valable contre l'OM

« En l’occurrence, il est très loin, il ne va pas disputer le ballon à proprement parler. Évidemment, aujourd’hui, tout se joue à quelques centimètres. Mais dans l’interprétation que je me fais de la règle, il n’y a pas d’erreur manifeste » estime celui qui intervient régulièrement sur RMC et qui estime donc que l’arbitre a bien fait de ne pas revenir sur le but inscrit par Lille ce dimanche face à l’Olympique de Marseille. Un but crucial dans la course à l’Europe puisqu’il empêche le club phocéen de se détacher davantage à la deuxième place du classement et il permet surtout à Lille de rester au contact du top 4. A deux journées de la fin, le suspense reste donc entier pour savoir qui accompagnera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions la saison prochaine.