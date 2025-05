Le but de Lille non valable, l'OM crie au scandale

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dominateur, l’OM a finalement laissé échapper deux points à Lille dimanche soir. Mais le but nordiste, successif à une énorme bourde de Geronimo Rulli, était-il valable ? La réponse est claire à Marseille.

Le choc de la 32e journée de Ligue 1 n’a pas tenu toutes ses promesses, dimanche entre Lille et l’Olympique de Marseille. Dans un match où les deux équipes se redoutaient et durant lequel personne ne voulait perdre, le spectacle a été timide en première mi-temps. Heureusement, le second acte a été plus rythmé, avec une domination globalement marseillaise, une ouverture du score d’Amine Gouiri puis une égalisation de Matias Fernandez-Pardo à un quart d’heure de la fin. Roberto De Zerbi peut nourrir d’immenses regrets puisque Geronimo Rulli a littéralement offert le but aux Lillois sur une énorme bourde de relance. Mais quelques minutes seulement après le coup de sifflet final, les Marseillais ont crié au scandale sur les réseaux sociaux.

Lors de la remise en jeu sur un six mètres de Kondogbia, sur l’égalisation lilloise, Fernandez-Pardo avait un pied dans la surface. Le but aurait dû être annulé et le six mètres rejoué. pic.twitter.com/2VCtrZmAKZ — BeFootball (@_BeFootball) May 4, 2025

En cause, la position de l’attaquant lillois au moment où Geoffrey Kondogbia a joué le six mètres. Matias Fernandez-Pardo avait déjà un pied dans la surface, ce qui est tout simplement interdit par les lois du jeu. Le but du LOSC aurait donc dû être vérifié à la vidéo et logiquement refusé. Un fait de jeu qui a irrité au possible les supporters olympiens. « La semaine dernière but refusé pour HJ imaginaire vérifié par la Var. Ce soir faute énorme non sanctionnée et but non valable accordé pour Lille.Avec ces viols arbitraux à répétition, on est encore 2e et maître de notre destin. Quel mérite » publie le compte PlaneteOM13 sur X. « UNE ERREUR D’ARBITRAGE DÉTECTÉE LORS DE LOSC - OM ? Lors de la remise en jeu sur un six mètres de Kondogbia, sur l’égalisation lilloise, Fernandez-Pardo avait un pied dans la surface. Le but aurait dû être annulé et le six mètres rejoué » confirme de son côté le compte BeFootball, preuve que ce fait de jeu fait énormément débat sur les réseaux sociaux.

Le but de Lille non valable contre l'OM ?

« Si les arbitres appliquent les règles du jeu à la lettre comme nous souvent on nous le répète, Le but lillois aurait du être refuser. Le numéro 19 a un pied dans la surface de réparation lors de l’exécution du « six mètres ». Il reste deux matchs pour que ça s’équilibre .. » s’agace de son côté Antonin Portal, supporter de l’OM très suivi avec plus de 200.000 followers sur X. La polémique est donc vive du côté marseillais, où même si cette position semblait anodine sur le direct, le ralenti fait enrager les supporters de l’OM. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont un passif important avec l’arbitrage depuis le début de la saison, démonteront à leur tour cette décision ou si le board marseillais laissera couler alors que la qualification pour la Ligue des Champions reste en bonne voie pour le club phocéen, avec une 2e place à deux journées de la fin.