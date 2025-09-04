L’OM ne rigole pas, Vermeeren a déjà compris

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par le RB Leipzig, Arthur Vermeeren affiche une grande détermination. Le milieu de terrain se dit prêt à tout donner pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Une implication nécessaire si le Belge souhaite gagner les faveurs de ses supérieurs réputés pour leur exigence.

Malgré la défaite à Lyon (1-0) dimanche dernier, les supporters de l’Olympique de Marseille ont sûrement hâte de retrouver leur équipe après la trêve internationale. Les fidèles du Vélodrome tiennent à voir les Marseillais réagir et à découvrir les recrues qui n’ont pas encore porté les couleurs phocéennes. On pense notamment au Belge Arthur Vermeeren (20 ans) arrivé en fin de mercato.

Prêté par le RB Leipzig pour 1,5 million d’euros, avec une option d’achat fixée à 20 millions d’euros, le milieu de terrain affiche une grande détermination. L’ancien joueur de l’Atlético Madrid a déjà fait une promesse aux supporters olympiens. « Fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, a écrit Arthur Vermeeren sur Instagram. Prêt à tout donner pour ce club et les supporters. J’ai hâte de vous voir au stade Vélodrome ! Allez l’OM. » Prêt à faire bonne impression sur et en dehors du terrain, le Diable Rouge (6 sélections) a tout intérêt à ne pas se ménager.

Vermeeren aura fort à faire

Le renfort marseillais arrive dans un secteur de jeu très fourni et devra lutter pour gagner sa place. La tâche s’annonce difficile avec Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes, Matt O’Riley, Geoffrey Kondogbia, sans oublier les jeunes Bilal Nadir et Darryl Bakola. Le milieu sous contrat avec le RB Leipzig devra vite s’adapter à la Ligue 1 sous peine de voir ses coéquipiers prendre de l’avance. Ce serait sans doute le pire des scénarios pour Arthur Vermeeren qui sait probablement que les dirigeants marseillais ne sont pas les plus patients avec leurs recrues.