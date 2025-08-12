L'OM n'a pas le choix, c'est fini pour Rowe

Dans : OM.

L'OM rêve de Joel Ordonez mais n'a pas les moyens de s'aligner sur l'offre demandée par Bruges. La solution va venir de la vente de Jonathan Rowe.

L’Olympique de Marseille n’a pas fini son mercato, et entend encore marquer le coup dans plusieurs secteurs. Pour cela, rien ne sera évident car les clubs européens savent que Pablo Longoria à des moyens financiers importants à sa disposition après avoir misé gros pour faire venir Facundo Medina, Igor Paixao ou Timothy Weah. Joel Ordonez est la prochaine grosse cible du club phocéen, mais cela ne sera pas gratuit puisque le Club Bruges demande 30 millions d’euros pour le laisser partir. Le défenseur équatorien est très tenté par l’idée de rejoindre l’OM, et privilégie même cette option à la Premier League pour le moment. Mais la formation belge attend la somme rondelette et n’entend pas craquer malgré la pression mise par le joueur, qui est « blessé » depuis le mois d’août et le début des rumeurs sur son avenir.

Rowe va financer l'offre pour Ordonez

Bruges ne le lâchera pas à moins de 30M€

Poser ces 30 millions d’euros ne sera pas une mince affaire pour l’OM, qui n’a plus forcément les fonds pour se permettre un tel achat sans réaliser un sacrifice avant. Pour La Provence, il ne fait aucun doute que cela va avoir des conséquences pour Jonathan Rowe, dont la vente sera l’élément déclencheur d’une offre pour Ordonez. L’ailier anglais attire du beau monde, en Turquie et en Italie, et l’OM a déjà fait savoir qu’il était à l’écoute des offres pour un élément estimé à 20 millions d’euros. Cela permettrait de faire une petite plus-value financière et de recruter un joueur comme Ordonez jugé capital pour la saison à venir. Mais la perte sportive serait aussi importante tant Rowe réalise une préparation intéressante, avec une progression qui laisse entrevoir un possible réel impact offensif sur cette saison.

Un choix cornélien donc mais qui ne fera pas hésiter Pablo Longoria. En cas de belle offre, Jonathan Rowe sera vendu et l’OM ira chercher le défenseur de Bruges pour se renforcer dans les derniers instants du mercato. Il reste encore du temps pour voir ce double coup se réaliser, même si Roberto De Zerbi a clairement besoin de Rowe pour le moment en l’absence sur blessure d’Igor Paixao.