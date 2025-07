L’OM met les choses au clair avec Neymar

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La rumeur a Neymar a fait l’effet d’une bombe ces dernières heures, d’autant qu’elle provient d’un média crédible en Amérique du Sud. L’intérêt de l’OM pour la star brésilienne a pourtant tout de la fake-news.

C’est une petite musique qui fait de plus en plus de bruit dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ces derniers jours. Dans une situation difficile avec Santos, qui se bat pour ne pas descendre en seconde division, Neymar serait une piste… de l’Olympique de Marseille. D’abord lancée par un site espagnol la semaine passée, la rumeur a été reprise par Tyc Sports, l’un des médias les plus fiables d’Amérique du Sud cette nuit. Difficile de passer à côté de l’information tant elle a fait l’effet d’une bombe dans la cité phocéenne, où les avis sont très partagés concernant une potentielle signature de l’ex-star du PSG à Marseille.

Ce scénario a de toute façon peu de chances d’arriver si l’on se fie aux informations de Sacha Tavolieri, journaliste pour Sky Sports, lequel a fermement démenti les récentes rumeurs au sujet de Neymar à l’OM. « Démenti total pour Neymar à l’Olympique de Marseille. Hors sujet » a publié notre confrère sur son compte X. Même son de cloche pour Santi Aouna, spécialiste du mercato pour Foot Mercato et qui ne croit pas une seconde en une possible arrivée de Neymar dans la cité phocéenne.

L'OM n'est pas intéressé par Neymar

Petite déception pour certains, énorme ouf de soulagement pour d’autres, ce démenti ne manquera en tout cas pas de faire réagir les supporters de l’OM. Reste que financièrement, une arrivée de Neymar semblait de toute façon impossible pour Marseille, qui vient de faire un énorme effort pour finaliser la signature d’Igor Paixao en provenance du Feyenoord Rotterdam contre 35 millions d’euros bonus compris, en plus de faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang en tant que joueur libre. Reste maintenant à voir où Neymar rebondira cet été en cas de départ de Santos alors que l’entourage du joueur semble faire le forcing pour un départ du club brésilien à un an de la Coupe du monde que l’ancien Barcelonais a bien l’intention de disputer avec la Seleçao dirigée par Carlo Ancelotti.