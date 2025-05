L'OM met enfin l'Italie KO

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, l'OM sera bien présent en Ligue des champions. Et les Phocéens comptent bien la jouer sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui ne manque pas de propositions, notamment en Italie.

L'OM s'apprête à vivre une intersaison mouvementée. Medhi Benatia et Pablo Longoria ne manquent pas de travail afin de renforcer l'effectif phocéen. Pour mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, Roberto De Zerbi veut des renforts de qualité. L'Italien a de fortes ambitions et un caractère bien trempé. D'ailleurs, pour certains observateurs, il ne restera pas vraiment longtemps à l'Olympique de Marseille. Des rumeurs de départ existent même en cette fin du mois de mai. Mais sauf énorme rebondissement, Roberto De Zerbi sera encore l'entraineur de l'OM lors de la reprise de l'entraînement.

De Zerbi et l'OM, l'histoire va continuer

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Italien n'est en effet plus dans la short list de l'AC Milan. Le club lombard s'est fait une raison et sait que De Zerbi veut continuer l'aventure à Marseille. Le nouveau directeur sportif milanais, Igli Tare, a quelques noms en tête pour venir prendre les rênes du club lombard : Massimiliano Allegri, Thiago Motta, Roberto Mancini, Mauricio Sarri ou encore Francesco Fagioli. L'OM peut donc souffler, du moins pour cet été. Car Roberto De Zerbi n'a pas caché qu'un retour en Italie pourrait lui convenir dans le futur. Mais avant cela, il ne manquera pas de vivre des émotions fortes avec les Phocéens. Le retour en Ligue des champions de l'OM promet de belles ambitions et un effectif de grande qualité. C'est en tout cas ce que Roberto De Zerbi espère après une première saison globalement réussie avec sa nouvelle écurie olympienne.