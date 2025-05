L'OM le fait rêver, il se tient prêt à signer

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le profil d’Allan Saint-Maximin a récemment été proposé à l’OM. En attendant la réponse du club phocéen, on sait déjà que le joueur trépigne d’envie à l’idée de rejoindre Marseille lors du prochain mercato.

Roberto De Zerbi a été très clair avec ses dirigeants il y a quelques jours en conférence de presse, le mercato estival devra être conséquent à l’Olympique de Marseille afin que l’effectif colle davantage aux besoins de l’entraîneur italien. Ce dernier aimerait revenir définitivement à un système en 4-2-3-1 et pour cela, des défenseurs de haut niveau doivent débarquer. Ce n’est pas tout, Roberto De Zerbi veut aussi un ou deux ailiers, Jonathan Rowe ne s’étant pas imposé comme un titulaire et Luis Henrique étant proche de rejoindre l’Inter Milan.

Sur les réseaux sociaux, le profil d’Allan Saint-Maximin a été proposé aux dirigeants de l’OM, le joueur d’Al-Ahli réalisant une belle saison en prêt au Fenerbahçe en 2024-2025. Pour l’heure, on ignore si l’ancien Niçois intéresse le board olympien. En revanche, il ne fait quasiment aucun doute que Saint-Maximin est lui bouillant à l’idée de retrouver la Ligue 1 dans un club de la dimension de Marseille, avec la possibilité de jouer la Ligue des Champions au Vélodrome la saison prochaine. Et pour cause, le journaliste Anthony Aubès de BFM Marseille a confirmé sur son compte X que Allan Saint-Maximin « veut » rejoindre l’OM et qu’il attendait l’appel de Medhi Benatia avec impatience.

Allan Saint-Maximin attend l'offre de l'OM

Dans ce dossier, les cartes sont maintenant dans les mains de l’Olympique de Marseille, qui a prouvé qu’il n’était pas réticent à l’idée de recruter en Arabie Saoudite avec la venue de Luiz Felipe et les contacts en cours pour boucler la signature d’Aymeric Laporte en provenance d’Al-Nassr. Reste maintenant à voir si cet intérêt de Saint-Maximin pour l’OM sera réciproque ou si le club phocéen, actuellement deuxième de Ligue 1 à deux journées de la fin du championnat, se tournera vers d’autres pistes pour renforcer son attaque. Cette saison en Turquie, l’ailier français de 28 ans a joué 31 matchs pour un total de 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.