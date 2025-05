Saint-Maximin à l’OM, le coup de génie du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté par Al-Ahli à Fenerbahçe cette saison, Allan Saint-Maximin pourrait représenter une excellente opportunité pour l’OM lors du mercato.

Medhi Benatia et Pablo Longoria attendent avec impatience de savoir si l’Olympique de Marseille sera qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions afin d’avancer leurs pions au mercato. Les dirigeants de l’OM explorent d’ores et déjà plusieurs pistes, notamment dans le secteur défensif, où Aymeric Laporte ou encore Wesley Fofana sont ciblés. En attaque aussi, des renforts seront nécessaires. Roberto De Zerbi l’a dit en conférence de presse, il souhaite faire venir de purs ailiers pour revenir définitivement au 4-3-3.

🇫🇷 Allan Saint-Maximin : taillé pour De Zerbi



Percutant à Fenerbahçe et plus complet qu’à Newcastle, il a atteint une vraie maturité dans son jeu.



Et si c’était le moment idéal pour le rapatrier en Ligue 1 ?



👇 Thread sur un profil unique — et peut-être taillé pour l’OM 🔵⚪ pic.twitter.com/cr9tSK9GIB — Data'Scout (@datascout_) April 30, 2025

En ce sens, un joueur pourrait rendre de fiers services à Marseille la saison prochaine selon le compte spécialisé Data’Scout : Allan Saint-Maximin. Actuellement prêté par Al-Ahli à Fenerbahçe, le virevoltant attaquant français de 28 ans coche toutes les cases de ce que recherche Roberto De Zerbi chez un ailier. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives cette saison, il a en plus réussi à se relancer en Turquie. « Percutant à Fenerbahçe et plus complet qu’à Newcastle, il a atteint une vraie maturité dans son jeu. Et si c’était le moment idéal pour le rapatrier en Ligue 1 ? » s’interroge le compte spécialisé avant d’étayer ses arguments.

Saint-Maximin, le profil idéal pour De Zerbi ?

« Là où Greenwood est un finisseur naturel, Saint-Maximin génère le danger plus tôt dans les actions : moins buteur, mais plus créateur, il déséquilibre par le dribble et la passe. Il va être plus à l'aise que Greenwood pour casser un bloc bas, mais moins fort face au but.Pour solidifier l'effectif en prévision de la Ligue des Champions et dans un effectif qui manque cruellement d'ailiers, l'ajout d'un Allan Saint-Maximin semble être une opportunité intéressante pour l’OM » peut-on lire sur X. De toute évidence, ce type de joueur plait à Roberto De Zerbi, dont le profil rappelle celui de Simon Adingra, que le coach italien avait beaucoup utilisé à Brighton. Reste maintenant à voir si Pablo Longoria et Medhi Benatia avanceront ses pions dans le dossier Allan Saint-Maximin alors que sur le papier, l’idée a en tout cas fière allure et ne devrait pas déplaire aux supporters de l’OM.