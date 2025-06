L’OM lâche un joueur et quelques millions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria veut agir vite et bien dans ce mercato, et cela concerne aussi des départs de joueurs de l'OM sur lesquels Roberto De Zerbi ne compte pas. Quitte à lâcher un peu de lest dans les négociations.

C’est un joueur auquel il tenait particulièrement car il l’avait fait venir à l’Olympique de Marseille quand il s’occupait en partie de ses intérêts, mais Medhi Benatia a bien compris que Roberto De Zerbi n’allait pas insister avec Azzedine Ounahi. Malgré son talent, le Marocain n’a jamais su se montrer régulier et performant à l’OM, en dépit de débuts prometteurs dans la foulée de sa Coupe du monde 2022 avec les Lions de l’Atlas. Prêté la saison dernière au Panathinaïkos, le milieu de terrain ne devrait toutefois pas être racheté par le club d’Athènes, qui ne cassera pas son record de transferts pour Ounahi. Il faut dire que l’OM espérait récupérer 11 millions d’euros avec l’ancien du SCO d’Angers, mais le montant de son futur transfert sera certainement inférieur.

La presse de Séville dévoile ainsi que trois clubs espagnols sont à la lutte pour obtenir ses services : Levante, le FC Séville et Alaves sont intéressés. Pour espérer conclure une vente et non pas un nouveau prêt, l’OM envisage de baisser le prix demandé, certainement proche des 8 millions d’euros payés pour le faire venir en Provence. Pablo Longoria n’a pas envie de perdre du temps avec les départs voulus cet été, et se donne trois semaines pour lui trouver un nouveau point de chute, et amener par la même occasion un peu d’argent dans les caisses. L’Espagne est en tout cas attentive, même s’il reste à voir si cela se concrétisera par une offre.