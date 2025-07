L’OM lâche 35 ME pour Paixao ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM ne veut pas perdre Igor Paixao, et a effectué une offre allant au niveau de celle de Leeds pour s'offrir l'ailier brésilien du Feyenoord Rotterdam.

Coup de folie de la part de Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui ont craqué ce vendredi matin en effectuant une dernière offre pour Igor Paixao. L’ailier brésilien est le choix numéro 1 de l’OM depuis des semaines, mais les discussions avec le Feyenoord Rotterdam sont très compliquées. Le club néerlandais entend récupérer le maximum d’argent pour son attaquant, et misait sur l’intérêt de Leeds pour faire monter les enchères. C’est a priori le cas mais cela n’a pas achevé les ambitions des dirigeants marseillais. Ces derniers se basent sur un accord avec Paixao pour donner le dernier coup de collier, et certainement la dernière tentative dans ce dossier.

L'OM est le premier sur le coup

𝘞𝘰𝘳𝘬 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴... 😤🏋 pic.twitter.com/lSmEVv6Blv — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2025

Selon Il Messaggero, l’OM vient d’effectuer une offre de 30 millions d’euros ferme, et 5 millions d’euros de bonus supplémentaires. C’est une offre très proche de celle effectuée par Leeds ce jeudi, et qui correspond aux attentes de Feyenoord. L’accord serait donc tout proche dans un dossier où la prudence doit tout de même être de mise vus les rebondissements à quasiment chaque journée. L’intérêt anglais plus tardif, et le forcing de l’OM depuis des semaines, permettent en tout cas à Paixao de pencher plutôt vers une arrivée en Provence. Et le montant mis par Marseille pour son transfert démontre que l’idée est d’en faire l’une des stars de l’attaque marseillaise pour les saisons à venir.

L’AS Roma, qui s’est récemment renseignée pour le dossier du Brésilien, arrive très tardivement malgré la possibilité de faire une offre dans la journée de ce vendredi. Mais pour le moment, l’OM est repassé en tête, mais il reste à voir si Leeds a dit son dernier mot ou pas. Cela fait en tout cas les affaires du club de Rotterdam, la formation de la cité portuaire voyant la bataille atteindre probablement son paroxysme en cette fin de semaine avant de devoir trancher.