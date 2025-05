L’OM l’envoie à Bournemouth, Merlin refuse

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Roberto De Zerbi sera sans pitié avec les joueurs qui n'ont pas le niveau Ligue des Champions à ses yeux. Quentin Merlin est invité à partir, mais cela ne se fait pas facilement pour le moment.

Faire une ou deux grosses ventes au mois de juin pour améliorer le bilan financier de la saison 2024-2025, tel est l’objectif que Pablo Longoria s’est fixé, et cela avant même de rejoindre Frank McCourt aux Etats-Unis ces derniers jours pour faire le point sur le projet de l’OM. Trouver un accord avec l’Inter Milan pour la vente de Luis Henrique est en bonne voie, et devrait rapporter plus de 20 millions d’euros au club provençal. Un autre transfert est en discussion ces derniers jours, c’est celui concernant Quentin Merlin. Le latéral gauche n’a pas donné entière satisfaction et Roberto De Zerbi envisage d’autres options pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. L’ancien nantais se plait pourtant à l’OM, mais il n’est pas forcément décideur si jamais le banc de touche lui est promis par l’entraineur italien.

Merlin freine son transfert

En conséquence, des discussions ont eu lieu entre Marseille et Bournemouth, auteur d’une très solide saison en Premier League, ces derniers jours. Les Cherries ont les moyens financiers d’investir en raison de leur bonne gestion des joueurs et des futures grosses ventes qui arrivent. Aucun montant n’a filtré, mais l’OM pourrait bien dire oui à une offre supérieure à 10 millions d’euros, soit le montant payé pour le faire venir de Nantes. Mais il y a toutefois un sérieux coup de frein dans cette opération, puisque le défenseur n’est pas vraiment chaud pour rejoindre Bournemouth cet été. Journaliste du Bournemouth Echo, Robert Santonna a jeté un gros coup de froid en expliquant que Merlin n’était pas enchanté à l’idée de rejoindre un club du milieu de tableau, même s’il s’agit de la Premier League. Il reste à savoir si cela sera suffisant pour faire capoter un deal qui ne comprenait aucun accord officiel pour le moment. Le joueur voudrait entendre de vive voix ce que les dirigeants ont prévu pour lui la saison prochaine avant de se décider. Cela risque de ne pas tarder...