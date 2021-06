L’OM l’a flingué, Ntcham ne s'en remet pas

Dans : OM.

Prêté en urgence à l’OM alors que le club provençal cherchait un milieu de terrain, Olivier Ntcham a connu un passage totalement fantomatique sous le maillot marseillais.

A l’image de sa performance inquiétante en Coupe de France face au Canet-au-Roussillon, le jeune français n’a rien apporté les rares fois où il a pu avoir du temps de jeu. Bien évidemment, dans cette situation, l’OM n’a pas levé son option d’achat, qui s’élevait à 4,5 ME. Impossible pour Pablo Longoria de proposer un contrat sur le long terme, et le Celtic Glasgow a donc récupéré son joueur. Mais pas pour longtemps, Football Insider a en effet révélé que le club écossais négociait avec Ntcham pour tout simplement rompre son contrat, un an avant la fin. Le coach des Hoops John Kennedy ne compte absolument pas sur lui, et visiblement, un transfert est hors de question pour un joueur qui n’a eu aucune visibilité cette saison. Pour gagner du temps, un accord est donc cherché pour lui payer une partie de son salaire restant, et lui permettre de signer libre dans le club de son choix, avec forcément une prime à la signature. Une décision rare, et qui interpelle en Ecosse, où on se demande comment Ntcham est passé de 4,5 ME à 0 euros en six mois à l’OM.

« C’est une décision très étrange, rarement vue pour être honnête. Aller à Marseille, avec un coach qui n’en voulait pas et quitte ensuite son poste, ce n’est vraiment pas idéal. Vous pouvez imaginer le niveau de sa confiance après ça. Oui, le Celtic va économiser sur la masse salariale, mais le but était tout de même de récupérer de l’argent. Et ça ne le fera pas. Il aurait pu rester et se battre pour sa place. Maintenant, il cherche désespérément à partir, c’était déjà le cas en janvier dernier », a livré le consultant écossais Alan Hutton, qui a du mal à comprendre la faillite totale d’Olivier Ntcham, qui à 25 ans, est passé d’international espoirs formé à Manchester City, à un joueur désormais en quête de relance dans sa carrière.