L'OM ira à Lyon avec un atout en plus

Par Claude Dautel

Privé de ses supporters pour le déplacement de dimanche à Lyon, l'Olympique de Marseille ne les oubliera pas. L'OM a fait une annonce dans ce sens à deux jours du match contre l'OL.

Afin d'éviter des incidents entre les supporters de Lyon et de Marseille, les autorités administratives ont décidé de ne pas autoriser la venue dans la capitale des Gaules des fans phocéens. Une décision qui sera évidemment réciproque lors du match retour au Vélodrome. Mais, dans le but de montrer à leurs supporters qu'ils penseront à eux dimanche soir lors du choc contre Lyon, les joueurs de l'OM arboreront un maillot avec un logo Comme un seul OM au milieu de la poitrine. Un geste symbolique que le club provençal a expliqué vendredi soir, les dirigeants marseillais étant décidés à ce que ces interdictions cessent rapidement et n'empêchent pas les très nombreux fans de Marseille dans toute la France de soutenir leur équipe préférée.

L'OM veut se battre pour ses supporters

« Nos supporters seront une nouvelle fois interdits de déplacement à Lyon ce dimanche. En signe de solidarité, nos joueurs arboreront le flocage « Marseillais - Comme un seul OM » sur leur maillot. Un symbole fort qui rappelle que, sur le terrain comme en tribune, joueurs et supporters ne forment qu’une seule et même famille. L’Olympique de Marseille réaffirme son plein soutien à ses supporters et continuera d’engager tous les recours possibles auprès des autorités pour défendre leur droit à accompagner notre équipe et vivre leur passion au plus près de nos joueurs », indique l'Olympique de Marseille dans un communiqué. Rappelons tout de même que les matches entre les deux équipes ont souvent donné lieu à des incidents, personne n'ayant oublié l'attaque du bus de l'OL en route vers le Vélodrome et la grave blessure de Fabio Grosso.