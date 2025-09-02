L'OM interdit de recruter cet international français

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central en plus de Nayef Aguerd en fin de mercato, l’OM a trouvé son bonheur avec Benjamin Pavard. Mais le club phocéen avait exploré une autre piste, celle menant à Axel Disasi.

L’Olympique de Marseille a comme souvent été très actif lors du dernier jour du mercato estival. Lundi, le club phocéen a enregistré quatre renforts, ceux d’Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O’Riley et cerise sur le gâteau, Benjamin Pavard. Le nom de l’international français de l’Inter Milan avait été brièvement évoqué il y a quelques semaines, mais personne ne pensait que le latéral droit et défenseur central de l’équipe de France allait poser ses valises à l’OM le 1er septembre. C’est finalement chose faite, via un prêt payant avec une option d’achat non-obligatoire. Un renfort considérable pour Roberto De Zerbi, qui va pouvoir s’appuyer sur l’expérience et sur la polyvalence de l’ancien Lillois cette saison.

𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐏𝐚𝐯𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 🔵⚪️



Le défenseur international 🇫🇷 rejoint l’OM en provenance de l’Inter Milan ✍️ pic.twitter.com/AOhiKvQlhg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

Avant de trouver un accord total avec l’Inter pour Benjamin Pavard, l’OM avait exploré la piste d’un autre international français. Selon les informations du Daily Mail, les dirigeants phocéens ont sondé Chelsea au sujet d’Axel Disasi. Le défenseur prêté l’an passé à Aston Villa a un profil similaire à celui de Benjamin Pavard. Défenseur central de formation, il peut dépanner en tant que latéral droit et s’adapte idéalement à une défense à trois axiaux, un système parfois utilisé par Roberto De Zerbi. Mais l’OM n’a finalement pas poussé cette piste très loin puisque le média britannique nous apprend que Chelsea avait déjà atteint son quota de joueurs prêtés au moment où Marseille a pris la température.

L'OM a sondé Chelsea pour Axel Disasi

Autrement dit, même si toutes les parties avaient trouvé un accord -ce qui n’était de toute façon pas le cas-, Axel Disasi n’aurait pas pu être prêté à Marseille. Et l’OM n’avait aucunement l’intention de le recruter de manière définitive via un transfert sec. La piste a donc rapidement été écartée et sans conséquence pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, lesquels ont en parallèle trouvé un accord avec l’Inter pour le prêt de Benjamin Pavard. Une excellente nouvelle qui va donner toute suite une autre allure à la défense marseillaise. Reste à voir comment le Français sera utilisé et avec qui, alors que les solutions sont désormais multiples pour De Zerbi dans ce secteur de jeu avec Balerdi, Kondogbia, Egan-Riley, Medina ou encore Aguerd.