Benjamin Pavard signe à l'OM, c'est officiel

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille : présent ! C'est le gros coup de cette fin de mercato.

C’est le gros du coup du buzzer de cette fin de mercato. Benjamin Pavard, qui n’a été qu’une piste parmi tant d’autres cet été à l’Olympique de Marseille, a vu la porte s’ouvrir ces dernières heures et a décidé de dire oui à un retour en Ligue 1. Le champion du monde, écarté par l’Inter Milan ces derniers mois, a trouvé un accord express pour rejoindre l’OM. Ce sera sous la forme d’un prêt comprenant une partie de son salaire payé par Marseille, et une option d’achat à 15 millions d’euros qui ne sera pas obligatoire. Une prise de risque donc limitée pour les finances olympiennes même si la masse salariale va forcément augmenter au passage. C’est un renfort en tout cas attendu étant données les difficultés défensives de l’OM depuis le début de la saison. Et après Florian Thauvin, Paul Pogba ou Olivier Giroud, c’est aussi le retour d’un autre champion du monde cet été en France.