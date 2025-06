L'OM fou de rage, les taupes ruinent le mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un attaquant pour épauler Amine Gouiri la saison prochaine, l’OM explore la piste Matthis Abline. Mais les fuites au sujet de l’intérêt olympien pour le buteur nantais agacent au sein du board marseillais.

Cet été, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas l’intention de débourser une somme folle pour s’attacher les services d’un grand attaquant. Les dirigeants phocéens sont pleinement satisfaits par le rendement d’Amine Gouiri. En revanche, l’objectif est de trouver au moins un attaquant capable de concurrencer l’international algérien, ce qui ne semble pas pouvoir être le cas de Neal Maupay. Ces dernières heures, l’OM a ainsi accéléré sur le dossier Matthis Abline, auteur d’une excellente saison avec Nantes.

Une offre pour Abline, l'OM fait marrer Kita https://t.co/Gp9g4ZLYNa — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2025

Une offre à hauteur de 15 millions d’euros bonus compris a même été évoquée dans la presse, une somme jugée insuffisante par la direction du FC Nantes, qui attend un chèque plus important pour céder dans ce dossier. Mais sondé par La Provence, la direction olympienne a fermement démenti avoir soumis des propositions officielles au FC Nantes pour Matthis Abline. Surtout, les dirigeants marseillais s’agacent des fuites « susceptibles d’intéresser la piste » selon le quotidien régional. Un problème récurrent du côté de l’Olympique de Marseille, où la direction s’est souvent énervée de voir que trop d’informations ont fuité dans la presse ces dernières semaines.

L'OM s'agace des fuites dans le dossier Abline

C’est précisément cela qui avait poussé Roberto De Zerbi a s’exiler avec son groupe du côté de Rome pour le sprint final de la saison, une technique payante puisqu’elle a permis à Marseille de valider sa seconde place. En plein mercato, il sera plus difficile de déménager et l’OM va donc devoir composer avec ces perturbations. L’insider Mohamed Toubache-Ter croit lui savoir qu’il n’y a effectivement jamais eu d’offre à hauteur de 15 millions d’euros de la part de l’OM pour Matthis Abline. Notre confrère ajoute même que cette fois, les fuites pourraient venir de Nantes et non de Marseille, les dirigeants nantais ayant pour objectif de faire grimper les enchères et ainsi attirer d’autres écuries avec de telles rumeurs. Medhi Benatia pourrait très vite s’agacer de la tournure des évènements, un coup dur pour Matthis Abline qui de son côté est plutôt chaud à l’idée de rallier la Provence au mercato. Un premier feuilleton dans ce mercato qui démarre à peine en France.