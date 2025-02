L'OM forcé de calmer De Zerbi en plein mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un mercato plutôt complet cet hiver avec les signatures de Luiz Felipe, Amine Gouiri, Amar Dedic et Ismaël Bennacer. Mais l’entraîneur olympien Roberto De Zerbi n’aurait pas dit non à un ultime renfort.

Comme à son habitude depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille a été actif durant ce mercato hivernal. Dans le sens des départs, le club phocéen s’est séparé de Wahi, Brassier, Koné ou encore Meïté, des joueurs indésirables aux yeux de Roberto De Zerbi. A l’inverse, Gouiri, Luiz Felipe, Dedic et Bennacer ont rejoint le club phocéen pour le plus grand bonheur de l’entraîneur italien. Mais dans son édition du jour, le journal L’Equipe confirme que Roberto De Zerbi était chaud pour accueillir une cinquième recrue en ce mois de janvier.

J’ai énormément apprécié l’agressivité de Cornelius.



Il a été très discipliné et vif dans ses interventions. pic.twitter.com/K1tBpZV3BC — Yacine Youssfi (@yacine_youssfi) February 2, 2025

Dans un monde idéal, l’ex-entraîneur de Brighton aurait souhaité faire venir un défenseur central gaucher afin de compenser numériquement le départ de Lilian Brassier à Rennes. La direction marseillaise a été proche de lui apporter le renfort espéré avec Aaron Anselmino, pour qui un accord avait été trouvé avec Chelsea pour un prêt sec de six mois. Mais les Blues ayant atteint leur quota de joueurs prêtés, le deal a été annulé et l’OM n’a pas activé de plan B à ce poste.

Le départ de Brassier finalement pas compensé

Le journal national indique qu’après réflexion, le board marseillais a refusé de se jeter dans un panic-buy de dernière minute, estimant que Geoffrey Kondogbia et Derek Cornelius étaient suffisants dans ce rôle pour finir une saison sans coupe d’Europe. Roberto De Zerbi devra donc attendre l’été prochain pour voir débarquer un nouveau joueur à ce poste. Ces dernières semaines, il a notamment été question d’Aymeric Laporte, actuellement en Arabie Saoudite à Al-Nassr et qui pourrait être intéressé par une venue à l’OM en cas de qualification en Ligue des Champions. Un tel renfort serait évidemment le bienvenu pour le club phocéen, qui doit toutefois atteindre son objectif avant de pouvoir prétendre à de telles recrues après avoir déjà frappé fort depuis six mois en faisant venir Rabiot, Hojbjerg, Greenwood et maintenant Bennacer.