L'OM fonce sur un crack marocain

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera l'un des clubs à suivre cet été sur le marché des transferts. Le club phocéen sait que du changement est nécessaire afin de préparer sa participation en Ligue des champions du mieux possible.

L'OM disputera la prochaine Ligue des champions avec pas mal d'ambition. Roberto De Zerbi souhaite que sa direction lui offre le meilleur effectif possible pour jouer sur tous les tableaux. L'Italien veut notamment que tous les postes soient doublés. Medhi Benatia et Pablo Longoria ne manqueront donc pas de travail lors du marché des transferts estival. L'OM souhaite ardemment s'attacher les services de nouveaux défenseurs pour gagner en solidité. Les Phocéens ont d'ailleurs des vues sur un latéral gauche évoluant aux Pays-Bas.

Un Marocain de plus bientôt à l'OM ?

Selon les informations du Phocéen, l’Olympique de Marseille s’intéresse en effet à Souffian El Karouani (24 ans), qui joue au FC Utrecht. Les pensionnaires du Stade Vélodrome veulent notamment anticiper un départ prochain de Quentin Merlin, qui ne manquera pas d'offres dans quelques semaines. Les discussions viennent de débuter avec El Karouani, qui pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure en France. Si le Marocain a quelques problèmes défensifs, son volume de jeu, sa determination et sa technique plaisent beaucoup à la direction marseillaise. A noter que le FC Utrecht ne bradera pas son joueur, estimé à quelque 9 millions d'euros. Reste à savoir si l'OM souhaitera s'activer sérieusement ou non pour recruter Souffian El Karouani. Cette saison, le natif de Bois-le-Duc (Pays-Bas) a pris part à 36 rencontres toutes compétitions confondues, plantant 2 buts et délivrant 8 passes décisives. Un apport certain qui a attiré certains gros clubs européens, curieux de le voir évoluer à un plus haut niveau que l'Eredivisie.