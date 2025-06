L'OM fonce sur Johan Bakayoko

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria a réactivé une piste prestigieuse aux Pays-Bas, après l'échec de la venue de Noa Lang. C'est l'ailier Johan Bakayoko qui est désormais ciblé.

En quête de nouvelles forces vives offensives, l’OM réactive une ancienne piste aux Pays-Bas. Trublion offensif du PSV Eindhoven, Johan Bakayoko a toujours une cote très élevée sur le marché des transferts. Malgré cela, le jeune belge a continué sa carrière dans le club néerlandais. A 22 ans, il enchaine les saisons solides, même si ses feuilles de statistiques ne sont pas forcément impressionnantes avec neuf buts et une passe décisive la saison dernière, le Diable Rouge sait comment mettre le feu et porter le danger dans les défenses adverses. Des qualités qui ont provoqué l’intérêt de l’Olympique de Marseille affirme Rif Elfrink, journaliste pour le Eindhoven Daglad.

Le PSV en demande 20 millions

Johan Bakayoko staat inmiddels ook in de belangstelling van Olympique Marseille. De PSV'er heeft over interesse niet te klagen. Straks wat meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 24, 2025

La prise de renseignements est donc effectuée, mais finaliser le transfert sera une toute autre musique. Bakayoko a toujours suscité beaucoup d’intérêt, et le PSG le suivait même il y a deux ans. En raison de son jeune âge et de sa grosse marge de progression, le Diable Rouge possède une valeur marchande de 20 millions d’euros. Et si le PSV Eindhoven ne ferme pas la porte à un départ, ce sera pour un transfert à cette hauteur, ou un montant légèrement inférieur (entre 15 et 18 ME) ce qui peut rebuter quelques clubs. L’OM sait en tout cas à quoi s’en tenir, et va forcément s’interroger pour ce recrutement à un poste où évolue déjà la star offensive de l’équipe : Mason Greenwood.