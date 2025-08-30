« ‍Je pense que Zhegrova n’ira pas à l’OM ‍», Létang est clair

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Olivier Létang n'a pas échappé à une question sur l'avenir d'Edon Zhegrova au LOSC, lorsque le président lillois s'est exprimé sur Beinsports en marge du triomphe nordiste à Lorient.

Le président de Lille n'avait pas masqué un certain agacement vendredi après le tirage au sort de l'Europa League, lorsque la question du possible transfert d'Edon Zhegrova à l'Olympique de Marseille lui avait été posée. Mais 24 heures plus tard, Olivier Létang était tout aussi ferme sur ce sujet, estimant que rien n'indiquait à deux jours de la fin du mercato que l'attaquant kosovar, qui a un accord avec l'OM, finira bien par rejoindre l'effectif de Roberto De Zerbi. Le dirigeant du LOSC a mis les choses au point, même s'il ne ferme pas la porte à un départ d'Edon Zhegrova.

Lille ne bloquera pas Zhegrova

« Je pense que Zhegrova n’ira pas à l’Olympique de Marseille pour un certain nombre de raisons. Est-ce qu’il sera toujours un joueur lillois ? Réponse mardi. Ce qu’il est passé avec le président Longoria reste entre nous. Le sujet avec Edon, c’est un sujet qu’on connaissait depuis très longtemps. Et quand j’ai lu un certain nombre de choses dans la presse début août, je lui ai écrit en lui disant : « Si vous êtes intéressés, venez maintenant car il y aura des conditions ». On n’a pas eu d’échange. On n’a pas fait venir Edon contre Lorient pour le protéger psychologiquement. Hier, il est venu à l’entraînement en disant qu’il avait une proposition de l’OM, je suis d’accord avec eux et j’ai eu l’entraîneur, il me veut. J’ai donné ma parole au jouer que s’il y avait une proposition intéressante d’un club, il avait un bon de sortie. Il a beaucoup donné pour Lille et il lui reste onze mois de contrat. Si tout le monde s’y retrouve, je n’ai pas l’intention de le bloquer », a prévenu Olivier Létang. Le message est passé pour les responsables marseillais.