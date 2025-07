L'OM fait une confidence inquiétante pour Balerdi

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Joueur majeur de l'effectif de Roberto de Zerbi, Leonardo Balerdi n'est pas encore certain de passer une saison de plus à l'Olympique de Marseille. En cause, un intérêt prononcé de plusieurs cadors européens devant le prix étonnant demandé par la direction phocéenne.

Roberto De Zerbi n'a pas pu s'en passer la saison dernière et compte bien profiter encore de lui pour les échéances importantes à venir. Pour autant, Leonardo Balerdi n'est pas encore assuré de rester à l'Olympique de Marseille cet été. Face à l'intérêt croissant de plusieurs cadors européens, les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia pourraient finir par prendre la décision de le laisser partir afin de réinvestir l'argent de sa vente dans un tout autre profil. Si certaines rumeurs avançaient en fin de saison dernière que les décideurs phocéens souhaitaient récupérer au moins 45 millions d'euros pour une vente du leader marseillais, on en serait finalement loin.

Balerdi sur le départ, Newcastle en profite

En tant que capitaine d'une équipe qualifiée en Ligue des champions et sélectionné en équipe nationale d'Argentine, Leonardo Balerdi est un joueur très convoité. Selon les informations de Football Insider, Newcastle a ajouté son nom dans sa short-list. En cause, le montant de 35 millions d'euros demandés par la direction phocéenne. Une somme qui paraît dérisoire pour les Magpies qui ont d'autres pistes en tête beaucoup plus onéreuses. En parallèle, le board marseillais explique en interne qu'il est très réticent à l'idée de vendre Balerdi.

Dans ce cas, pourquoi ne pas demander plus que 35 millions d'euros ? Le média anglais est persuadé qu'une offre à cette hauteur ferait vaciller les dirigeants anglais. Quoi qu'il en soit, Newcastle est prévenu, tout comme la Juventus qui est à nouveau citée parmi les clubs intéressés par le capitaine marseillais. L'écurie turinoise voudrait même profiter des négociations pour Timothy Weah afin de faciliter son éventuel transfert.