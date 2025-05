L’OM évite le clash, Longoria récupère 25 millions

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Les négociations ont été chaudes, mais un accord est désormais imminent entre l'OM et l'Inter Milan pour le transfert de Luis Henrique.

L’accord entre Luis Henrique et l’Inter Milan a été trouvé depuis un mois. Depuis, les deux clubs négocient alors que la formation lombarde souhaite boucler la venue du Brésilien dans les plus brefs délais afin de récupérer l’ancien joueur de Botafogo au début du mois de juin, pour la Coupe du monde des clubs. Toutefois, dans cette opération, l’OM se montrait très gourmand en demandant 25 millions d’euros pour lâcher un joueur recruté 12 millions d’euros il y a cinq ans de cela. Mais Luis Henrique a pris une nouvelle dimension depuis un an, et même si son irrégularité a eu le don d’agacer Roberto De Zerbi au coeur de la saison, il a pesé dans le bon exercice vécu par les Marseillais.

La double menace fait craquer l'Inter

𝑂 𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑖𝑠 🇧🇷💃



🔙 9️⃣ buts et 7️⃣ passes dé’ pour le numéro 4️⃣4️⃣ Olympien, revivez les meilleurs moments de la saison de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗛𝗲𝗻𝗿𝗶𝗾𝘂𝗲 👏 pic.twitter.com/Qzjo049aB6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 27, 2025

Le finaliste de la Ligue des Champions apprécie son profil, au point de vouloir le recruter rapidement pour donner du sang frais à une équipe qui a vécu une saison longue. Mais pas au prix demandé par l’OM, et c’est ce qui a longtemps bloqué cette opération. A tel point que deux clubs, la Juventus et Nottingham Forest, ont tenté leur chance ces derniers jours. De quoi faire peur à l’Inter Milan, qui a finalement accepté de verser 25 millions bonus compris à l’OM selon FC Inter News. L’accord est donc annoncé comme imminent, tout comme dans la foulée la signature de Luis Henrique pour la formation italienne au début du mois de juin. Tout est en tout cas en place pour ce transfert plus que nécessaire à Marseille pour faire baisser le déficit de cette saison aux yeux de Frank McCourt.