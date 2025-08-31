L’OM et Rabiot c’est fini, son retour tombe à l’eau

Dans : OM.

La fin du mercato approche à grands pas et l’indécision plane toujours autour de la situation d’Adrien Rabiot, en discussions avec l’AC Milan et pour qui une réintégration à l’OM semble peu probable.

Mis à l’écart par la direction de l’Olympique de Marseille depuis deux semaines, Adrien Rabiot ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Il y a pourtant urgence puisque le mercato estival ferme ses portes ce lundi à 20 heures. Fabrizio Romano confirme ce dimanche des discussions entre l’entourage de l’international français et l’AC Milan, mais le club lombard n’a toujours pas entamé de négociations avec l’OM. Une chose est en tout cas certaine, le club phocéen sera intransigeant sur le prix à payer pour Adrien Rabiot.

RMC confirme que le club olympien attend 15 millions d’euros et pas un centime de moins pour vendre l’ex-milieu de terrain du PSG. Notre confrère Florent Germain ajoute que l’OM ne touchera pas l’intégralité de cette somme puisque le clan Rabiot récupèrera 30% de son futur transfert, une clause négociée au moment de l’arrivée du joueur, qui a fait de gros efforts sur son salaire. Il reste maintenant moins de 48 heures à toutes les parties pour trouver une porte de sortie au joueur, sans quoi il sera contraint de rester à l’Olympique de Marseille. Un scénario pourtant de plus en plus improbable.

La direction de l'OM s'agace

« Si Rabiot avait vraiment en tête de rejouer pour l’OM, "la main tendue" de Roberto De Zerbi et "la porte ouverte" de Pablo Longoria auraient sûrement été le premier pas vers une réconciliation » juge la radio, certaine que si Rabiot voulait rester, il aurait déjà fait un pas vers le club olympien. Le milieu de terrain de 29 ans joue la montre, persuadé de son côté que l’Olympique de Marseille cédera à la pression et le réintégrera si jamais il venait à rester. Pablo Longoria et Medhi Benatia s’agacent quant à eux du temps que prend ce feuilleton à trouver une issue. Tout le monde y verra plus clair dans 48 heures… sauf si Adrien Rabiot est toujours un club. La question de sa réintégration se posera alors mais pour l’instant, ce scénario est encore très lointain.