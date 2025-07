L'OM et Paixao, Leeds fait l'offre fatale

Tandis qu'Igor Paixao serait en passe de quitter le Brésil, où il se soignait, Leeds a mis le paquet pour finir de convaincre l'attaquant brésilien de signer en Premier League plutôt qu'à l'Olympique de Marseille.

Dans la guerre à distance que l'OM et Leeds se livrent pour faire signer Igor Paixao, le club phocéen pensait pouvoir reprendre l'avantage en faisant une nouvelle offre financière ces dernières afin de se rapprocher de ce que Feyenoord attendait du transfert de son attaquant brésilien. De plus, l'attaquant brésilien ayant déjà trouvé un accord contractuel avec Marseille, suite à des discussions avec Medhi Benatia, Marseille pensait pouvoir rafler la mise. Mais, selon les médias anglais, et plusieurs insiders, Leeds est encore revenu à la charge avec une proposition pouvant atteindre 35 millions d'euros, et en plus, le club promu en Premier League aurait également réussi à convaincre Igor Paixao de rejoindre les Peacocks plutôt que l'OM en se servant d'un ancien joueur de Leeds.

🚨 Leeds are closing in on Igor Paixão 🇧🇷



💰 A £28M + add-ons bid is close to being accepted by Feyenoord

🙌 Former White Raphinha played a key role in convincing him

⚪️ Leeds now ahead of OM & Roma#LUFC #Transfers #Paixao #OM https://t.co/SEejhN7D4L