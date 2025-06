L'OM et Luiz Felipe divorcent à l'amiable

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Débarqué à l'Olympique de Marseille en provenance d'Arabie Saoudite lors du mercato d'hiver, Luiz Felipe quitte l'OM. Un accord a été trouvé avec les dirigeants marseillais pour le libérer de son contrat.

Les dirigeants phocéens ont tenté un pari en faisant venir en janvier dernier Luiz Felipe pour renforcer la défense de la formation de Roberto De Zerbi, mais ce pari s'est avéré perdant, et Pablo Longoria a préféré le stopper dès maintenant. Plombé par les blessures, le joueur passé notamment par la Lazio et le Betis Séville n'a rien apporté à l'Olympique de Marseille, où il avait signé jusqu'en 2026. Mais RMC révèle que finalement, d'un commun accord avec ses dirigeants, Luiz Felipe a été libéré de son contrat et peut donc s'engager librement où il le souhaite.

L'OM laisse partir Luiz Felipe sans indemnité

L'OM paie pour virer Luiz Felipe au mercato https://t.co/Rlb8DlqW0S — Foot01.com (@Foot01_com) June 23, 2025

Le défenseur international italien de 28 ans, qui n'aura joué que quatre matches, et 121 minutes, sous le maillot de l'OM en Ligue 1, devrait rapidement rebondir en Espagne. Et le média spécialisé de préciser que le Betis Séville est en pole position pour faire signer Luiz Felipe qui n'aura connu qu'une seule défaite avec Marseille, c'était contre le PSG. Le passage de ce dernier ne laissera donc pas une grande trace dans la longue histoire de l'OM, mais il confirme au passage que Pablo Longoria ne traîne pas à corriger ses erreurs au mercato. Et cela même si des médias italiens affirmaient ce week-end avait accepté le principe de compenser ce départ par une petite prime liée aux salaires que Luiz Felipe aurait touchés s'il était allé au bout de son contrat avec l'OM.