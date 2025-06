L'OM paie pour virer Luiz Felipe au mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Des négociations se tiennent actuellement entre l’OM et Luiz Felipe pour résilier à l’amiable le contrat du défenseur de 28 ans, dont l’aventure à Marseille est un véritable fiasco depuis son arrivée en janvier.

Utilisé à seulement 4 reprises en Ligue 1 depuis son arrivée au mois de janvier, Luiz Felipe n’a disputé que 120 minutes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. En l’espace d’une demi-saison, cela ne fait pas très lourd pour l’ancien joueur d’Al-Ittihad, recruté libre de tout contrat au mercato hivernal après la résiliation de son contrat en Arabie Saoudite. L’OM y voyait une belle opportunité de relancer un joueur expérimenté et capable de renforcer un secteur de jeu dans lequel l’équipe de Roberto De Zerbi était en difficulté.

Rayo Vallecano y Mallorca están interesados en Luiz Felipe. pic.twitter.com/bCWGUFib8r — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 12, 2025

Le pari a été perdant, et Marseille souhaite vite corriger son erreur. C’est ainsi que selon Le 10 Sport, des négociations sont actuellement en cours entre le board marseillais et Luiz Felipe pour une résiliation à l’amiable de son contrat, qui court jusqu’en juin 2026. L’idée est clairement de négocier une rupture anticipée du contrat, quitte à ce que Marseille paie une petite indemnité, pour ne pas avoir à supporter l’intégralité du salaire du joueur encore une saison. Une option que Luiz Felipe pourrait accepter, pour la bonne et simple raison que l’Italo-Brésilien est convoité.

L'OM négocie une rupture du contrat à l'amiable

Le FC Séville, le Betis ou encore le Rayo Vallecano sont intéressés. Des gros clubs italiens comme Naples ou encore l’AC Milan ont aussi été cités, eux qui n’ont pas oublié le très bon passage du joueur à la Lazio par le passé. L’OM a prouvé ces derniers mois qu’il était capable de vite corriger ses erreurs, comme cela a par exemple été fait avec les départs de Brassier, Wahi et Koné, six mois seulement après leur arrivée. Avec Luiz Felipe, les dirigeants olympiens souhaitent agir de la même façon, libérant aussi une place en défense pour une éventuelle recrue durant l’été. Personne à Marseille n'aura en tout cas été marqué par le passage de l’ancien joueur d’Al-Ittihad, tant son aventure aura tourné au fiasco absolu.