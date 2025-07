L'OM et le Paris FC s'allient contre le Neom SC

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Tout proche de rejoindre le club saoudien du Neom SC, Saïmon Bouabré reste convoité par l’OM et par le Paris FC, qui espèrent un revirement de dernière minute dans le dossier de la pépite monégasque.

A seulement 19 ans et alors qu’il ne compte que quatre apparitions en Ligue 1, la pépite monégasque Saïmon Bouabré affole le marché des transferts. En fin de contrat avec l’ASM en juin prochain, le natif de Saint-Etienne a pris sa décision, il va quitter la Principauté lors du mercato estival. Mais contre toute attente, c’est en Arabie Saoudite que le prodige d’1m74 pourrait poursuivre sa carrière. Un énorme gâchis que souhaite éviter l’Olympique de Marseille, qui s’est lancé à toute vitesse dans ce dossier avec l’espoir de détourner Saïmon Bouabré du Neom SC.

Si les négociations sont effectivement très avancées avec le club promu en Saudi Pro League, tout n’est pas encore perdu pour l’OM mais aussi pour le Paris FC selon le journaliste Sacha Tavolieri. « Lundi soir, le Neom SC a envoyé une offre de 12 ME bonus compris pour Saïmon Bouabré à l’ASM. Même si l’offre paraît imbattable, Bouabré n’a pas encore donné son aval pour rejoindre l’Arabie Saoudite. À côté de Neom SC et l’OM, il y a aussi le Paris FC » a révélé le journaliste de Sky Sports sur son compte X.

L'OM et le Paris FC toujours en course pour Bouabré ?

Autrement dit, les deux clubs de Ligue 1, qui se retrouveront dès la deuxième journée du championnat, ont toujours espoir de voir un talent tel que Saïmon Bouabré rester encore un peu en Ligue 1 avant de découvrir l’étranger. Reste que financièrement, il sera très difficile pour l’OM et le PFC de s’aligner sur les chiffres proposés par le Neom SC. Aussi bien pour l’indemnité de transfert avec une offre saoudienne à 12 millions d’euros que pour le salaire. Mais en période de mercato, les revirements sont toujours possibles et du côté de Marseille et de Paris, on espère un miracle pour que Saïmon Bouabré ne cède pas aux sirènes de l’Arabie Saoudite si jeune.