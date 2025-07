Il recale l'OM pour l'Arabie Saoudite

Dans : OM.

Par Nathan Hanini

L’Olympique de Marseille est en train de perdre la bataille face à Neom pour le jeune Saïmon Bouabré. Le club de la cité phocéenne a tenté de recruter le jeune joueur de l’AS Monaco. Mais c’est au sein de la formation saoudienne qu’il va s’engager contre dix millions d’euros.

Seulement 96 minutes de jeu en Ligue 1 cette saison et trois petites apparitions plus tard, le jeune Saïmon Bouabré file en Arabie Saoudite. Le jeune milieu offensif capable de jouer sur le côté gauche, mais également à la pointe de l’attaque va quitter l’AS Monaco. Le club a donné un bon de sortie au joueur de 19 ans à un an de la fin de son contrat. Roberto de Zerbi apprécie le profil du joueur. Le technicien italien a donc demandé à sa direction de se renseigner sur le joueur de la Principauté. L’envie de l’Olympique de Marseille était d’attirer le jeune joueur pour parfaire son effectif avec des jeunes prospects en proposant un projet Ligue des champions. Mais c’est finalement à Neom que le club du Rocher va vendre le jeune Saïmon Bouabré.

Un transfert à plus de 10 millions d’euros

🚨🇸🇦 EXCL: Saudi side NEOM SC have agreed deal with AS Monaco to sign 19 year old talent Saïmon Bouabré.



Transfer fee €10m plus €2m add-ons and sell-on clause.



Decision up to the player who’s now discussing terms with Neom. pic.twitter.com/isUsGkzGxz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025

Il n’y a que le club saoudien qui a su répondre aux exigences de l’AS Monaco. Malgré quatre petites apparitions en carrière en Ligue 1 et à un an de la fin de son contrat, le club de la Principauté en demande dix millions d’euros. Le club promu en première division saoudienne a donc répondu favorablement aux demandes monégasques. Après Nathan Zeze c’est un autre jeune joueur qui va s’exiler dans le club de Neom. Une opération confirmée par Fabrizio Romano. Le montant du transfert est estimé à dix millions d’euros selon le journaliste italien. À cela, s’ajoutent un bonus de deux millions d’euros et une clause de revente dont le pourcentage n’est pas encore connu. Romano précise qu’il ne reste plus que l’accord du joueur pour conclure le transfert.