L'OM et la corruption, Benoît Trémoulinas provoque un séisme

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En accusant de corruption les arbitres de Ligue 1, Pablo Longoria a ouvert la boite de Pandore. Le président de l'OM a forcément affronté les critiques qui ont remémoré l'affaire VA-OM.

C'était il y a 32 ans, mais Benoît Trémoulinas n'a pas oublié et ce lundi soir, évoquant les propos du président de l'Olympique de Marseille, lequel a parlé de corruption en Ligue 1, avant de revenir sur ses accusations, l'ancien international tricolore a fait très fort. « C’est plutôt fort de café de la part de Pablo Longoria de parler de corruption quand on parle de l’Olympique de Marseille. On connait très bien le passif du club. Je pense que de la part d’un président de l’Olympique de Marseille, on doit connaître par coeur l’histoire de son club », a lancé, dans L'Equipe de Greg, l'ancien joueur des Girondins, consultant de longue date de la chaîne sportive. Et forcément, en faisant référence à l'affaire VA-OM, qui avait valu à Bernard Tapie d'aller en prison suite à sa condamnation pour corruption et subornation de témoins, Benoit Trémoulinas a déclenché les feux de l'enfer sur X (anciennement Twitter).

Merci Benoit Tremoulinas de ne pas banaliser ça !



pic.twitter.com/Of0x1QyOuo — SHELBY 🗼 (@punisherpaname) February 24, 2025

Entre les supporters de l'Olympique de Marseille sidérés que l'on puisse de nouveau ressortir ce dossier plus de 30 ans après les faits et furieux contre le consultant de La Chaîne L'Equipe, et ceux de plusieurs autres clubs, visiblement réjouis que l'ancien footballeur n'hésite pas à rappeler cette référence, les réseaux sociaux se sont transformés en champ de bataille, preuve que la plaie de cette triste affaire est toujours béante. Décidément, Pablo Longoria ne se doutait probablement pas samedi soir à Auxerre qu'il allait mettre le feu un peu partout, et faire remonter à la surface de vieilles rancunes.