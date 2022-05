L'OM et l'OL se battent pour un coéquipier de CR7

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le prochain mercato estival débutera le 10 juin à minuit en France. L'OM et l'OL sont très intéressés par la possibilité de faire venir Eric Bailly en provenance de Manchester United.

L'OM est à la lutte cette saison pour sécuriser une place sur le podium de Ligue 1. Une place qui lui permettrait de soulager ses caisses avec une participation à la prochaine Ligue des champions. Par la même occasion, un retour en C1 permettrait de se montrer ambitieux sur le marché des transferts. A ce sujet, Pablo Longoria est déjà au travail afin de renforcer son équipe. S'il a déjà bouclé la venue de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou, le président de l'OM veut encore consolider un peu plus le secteur défensif du club phocéen. Pas mal de profils sont étudiés mais un retient l'attention plus que d'autres. Il s'agit d'Eric Bailly, en manque de temps de jeu du côté de Manchester United et qui quittera certainement les Red Devils en fin de saison. Mais l'OM n'est pas le seul à avoir flairé la bonne affaire.

Eric Bailly prêt à se relancer en Ligue 1 ?

Eric Bailly et Phil Jones ont fait part de leur intention de quitter Manchester United à leurs coéquipiers. [@samuelluckhurst] #MUFC pic.twitter.com/hIhMfy8bm7 — Manchester United (@MUnitedFR) May 5, 2022

Agé de 28 ans, Eric Bailly a encore beaucoup de choses à apporter à une équipe de haut niveau. Outre l'OM, l'OL est également intéressé par l'Ivoirien d'après les informations du journaliste Jonas Hen Shrag. Le club rhodanien avait d'ailleurs déjà tenté sa chance l'été dernier pour recruter Bailly, sans succès. En fin de contrat en 2024 avec Manchester United, l'ancien joueur de Villarreal est estimé à 8 millions d'euros. Une très bonne affaire qui suscite aussi l'intérêt d'autres clubs, comme Newcastle et l'AS Rome, toujours selon Jonas Hen Shrag. Il faudra donc se montrer convaincant pour l'OM et l'OL s'ils veulent récupérer un joueur d'expérience, avec ses 113 matchs sous le maillot de Manchester United.