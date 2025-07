L'OM et Greenwood rembarrent l'Arabie Saoudite ‍!

Etincelant la saison dernière et en grande forme en ce début de préparation, Mason Greenwood est dans le viseur du club saoudien d’Al-Nassr. Mais ni le joueur ni l’OM ne souhaitent donner suite à cet intérêt.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 réalisations pour sa première année à l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood sera sans conteste l’homme fort de l’attaque olympienne en 2025-2026. Très en forme en ce début de préparation avec 5 buts en 3 matchs amicaux, l’ailier de 23 ans est revenu de vacances en pleine bourre, ce qui a d’ailleurs surpris le staff de Roberto De Zerbi. L’OM souhaite absolument garder tous ses cadres lors de ce mercato et Mason Greenwood en fait partie.

L’intérêt du club saoudien d’Al-Nassr révélé ce dimanche à l’égard du joueur formé à Manchester United a par conséquent de quoi inquiéter, d’autant que le club de Cristiano Ronaldo serait prêt à soumettre une offre dingue pour le numéro dix marseillais. Mais selon les informations du journaliste Joao Miguel, un départ de Mason Greenwood n’est pas à craindre. Car ni l’OM ni le joueur anglais sont favorables à un départ, un an seulement après la venue du natif de Bradford en Provence.

🚨 Marseille have rejected any approach from Al Nassr for Mason Greenwood as their intention is to keep him. 🔵⚪️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #OM



Marseille stance is clear he’s not for sale - Greenwood is happy and wants to stay at Marseille.



Would take a huge fee for Marseille to even consider selling! pic.twitter.com/Q0BXLSQNhU