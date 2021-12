L'OM et Alvaro avantagés, Nantes ne digère pas

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

La grosse obstruction d’Alvaro aux abords de la surface en fin de match contre Nantes a du mal à passer. Randal Kolo Muani, victime de la faute, a tapé du poing sur la table.

Les propos d’Antoine Kombouaré, appelant ses joueurs à « marcher sur l’OM », annonçait la couleur. Et ce, même si l’entraîneur du FC Nantes était revenu sur cette déclaration en début de semaine. Les Canaris ont multiplié les fautes en début de match mercredi soir. L’expulsion de Nicolas Pallois à la 32e minute, pour un deuxième carton jaune suite à une deuxième faute sur le remuant Amine Harit, a calmé la partie. Et presque réduit à néant les espoirs nantais. C’est finalement le « pendant » de Pallois côté marseillais, Alvaro, qui a pris le relais avec une très grosse faute sur Randal Kolo Muani à la 78e minute. L’attaquant du FC Nantes avait fait la différence mais s’est vu barré fermement la route par le défenseur espagnol, qui n’a pas du tout joué le ballon. Alvaro a été sanctionné d’un carton jaune par l’arbitre de la rencontre, Eric Wattellier.

« Alvaro n’a pas à faire ça (…) Les arbitres ont leurs préférences »

A la fin du match, Randal Kolo Muani était remonté contre Alvaro et aussi contre l’arbitre. « Énervé ? Non, mais je l’ai en travers la gorge. Carton rouge pour Alvaro ? Pour moi oui. Il n’a pas à faire ça. Il fait obstruction en venant avec le coude. Il doit défendre, certes, mais pas comme ça. On ne doit pas faire ça sur un terrain (…) Je pense que si c’est un autre attaquant que moi, l’arbitre sanctionne différemment. Je pense que les arbitres ont leurs préférences », a lâché le buteur du FC Nantes, qui n’hésite pas à porter des accusations assez graves contre l’arbitrage. Alvaro, quant à lui, s’est fait un ami de plus en Ligue 1.