Le PSG Ballon dort, l'OM rit, l'OL pleure

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dans une soirée, pour la 16e journée, où la course au podium était le fil rouge principal, Marseille a fait la meilleure affaire alors que tous ses adversaires directs, à commencer par Rennes, ont lâché des plumes.

Si inquiétant ces derniers temps, l'OM a rassuré le temps d'une soirée. Les Marseillais ont bien géré leur déplacement à Nantes avec un succès 0-1, bien en-deçà de la maîtrise marseillaise ce soir. Gerson a inscrit l'unique but de la soirée face à des Canaris qui, en plus, ont été vite réduits à dix après l'exclusion de Pallois pour deux jaunes. Marseille prend la 2e place avec 29 points et toujours un match à rejouer face à Lyon. Nantes tombe au 13e rang.

Messi et ses partenaires avaient peut-être encore la tête au Ballon d'Or remporté par l'Argentin lundi soir. En tout cas, le PSG n'avait cette fois-ci pas son costume de gala. Bien gênés par une équipe niçoise organisée mais dangereuse en contre, les Parisiens doivent concéder le nul 0-0, perdant leurs premiers points à domicile de la saison. Le PSG reste solide leader avec 41 points, Nice descend du podium avec la 4e place.

Dans le choc de la soirée, Rennes a vu sa série de neuf matches sans défaite s'achever face au LOSC. Dans la configuration de la saison dernière, Lille a bien contenu Rennes avec son bloc-bas avant de frapper à deux reprises en première période. Le but tardif rennais n'y fera rien, les Bretons cèdent leur place de dauphin et sont 3e. Lille est 12e à sept points du podium.

Lyon aura vécu une soirée difficile face à Reims. Dans un stade désert pour cause de huis-clos, l'OL a manqué d'efficacité pour prendre le dessus sur Reims. Les Rémois ont frappé les premiers avec une tête de Faes. Si Toko Ekambi a égalisé, un but tardif d'Ekitike a crucifié les Lyonnais dans les arrêts de jeu sur une faute de main de Lopes. L'OL est 10e, Reims 14e.

Enfin, Lens n'a pu ramené mieux qu'un point de son déplacement en Auvergne. Clermont est revenu deux fois au score alors que Lens a mené deux fois. Lens est cinquième à deux points de la 3 place, Clermont est 17e.

Résultats des matches de 21h de la 16e journée de Ligue 1

PSG – Nice 0-0

Rennes – Lille 1-2

Nantes – Marseille 0-1

Lyon – Reims 1-2

Clermont – Lens 2-2