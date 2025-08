L’OM est sauvé, Longoria a mis l'uppercut fatal

Dans : OM.

Une offre à 50 millions d'euros en préparation. Pas de quoi faire sourciller Pablo Longoria, qui a mis les barbelés autour de Leonardo Balerdi et a fait passer le message de l'autre côté de la Manche.

Longoria aura pas que des recrutements clinquants cet été à l’Olympique de Marseille. Le club provençal s’attend forcément à se faire attaquer pour ses joueurs les plus valorisés. Adrien Rabiot et Mason Greenwood ont été dragués au début de l’été mais les joueurs cadres de Roberto De Zerbi ont mis les barbelés et il n’est désormais plus question de les vendre au mercato. En revanche, un nom revient régulièrement et cela a le don d’inquiéter les supporters phocéens. Il s’agit de Leonardo Balerdi, dont le potentiel et la progression ont mis en appétit des clubs, notamment en Angleterre. Surtout que les observateurs voient bien que l’OM cherche beaucoup à se renforcer en défense, et qu’un départ de l’Argentin serait moins traumatisant avec toute une escouade défensive pour le remplacer.

Newcastle forcé de renoncer à Balerdi

Mais la fermeté de Pablo Longoria a le don de faire passer des messages, et selon le site spécialisé GiveMeSport et son renommé journaliste Graeme Bailey, le principal club qui souhaitait faire venir Leonardo Balerdi vient de renoncer. Newcastle avait fait de l’Argentin l’un de ses objectifs pour cet été, et vu les moyens financiers du club gouverné par l’Arabie Saoudite, cela pouvait déboucher sur une grosse offre. Mais l’OM a bien fait comprendre qu’il fallait « oublier » cette piste, et les Magpies ont fini par abandonner l’idée de faire signer Leonardo Balerdi. Et pourtant, des contacts avaient eu lieu, comme c’est souvent le cas, entre les représentants de l’Argentin et le club du nord de l’Angleterre. Une façon de tâter le terrain qui ne permettra donc pas d’aller plus loin sachant la fermeté de l’OM.

Une bonne chose de faite, même si Pablo Longoria aurait pu être surpris par la puissance financière de Newcastle, qui était déclaré « très impressionné » par les qualités du joueur de 26 ans. Une proposition à hauteur de 50 ME était envisagée, mais l’OM a fait comprendre que le joueur n’était pas transférable. Les Magpies vont donc se concentrer sur d’autres cibles, ce qui ne fera pas pleurer les supporters marseillais, bien contents pour une fois de voir leur club résister à l’appel des livres sterling.