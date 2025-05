L’OM est dans le coup pour Kevin De Bruyne

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM fait partie des trois clubs étudiés par Kevin De Bruyne pour signer cet été, alors qu'il arrive en fin de contrat à Manchester City.

Pablo Longoria l’a déjà démontré par le passé, il n’hésite jamais à tenter sa chance pour les grosses opération, estimant que cela valait toujours le coup d’essayer pour voir si la porte s’ouvrait. C’est comme ça qu’il a pu faire signer à l'OM des Alexis Sanchez, Mason Greenwood, Adrien Rabiot ou Pierre-Emerick Aubameyang alors que la rumeur était raillée dans un premier temps. C’est aussi ce qui motive le président espagnol à contacter Kevin De Bruyne, en fin de contrat avec Manchester City et qui a émis le souhait de rester dans une équipe compétitive. C’est pour cela, qu’à l’heure actuelle aller aux Etats-Unis ou dans le Golfe n’intéresse pas le milieu de terrain belge. Ce dernier a même tenté de faire changer d’avis Pep Guardiola pour le conserver dans l’effectif des Citizens, signe qu’il se voit encore au plus haut niveau la saison prochaine.

Naples en priorité, l'OM pas loin derrière

🚨🆓 #Napoli 🇧🇪 #TransferNews

Olympique Marseille and Juventus is also interested in signing Kevin De Bruyne, but his preference in negotiations is Napoli due to their initial contact.



🫵 Napoli remains the favorite to secure the transfer. https://t.co/0s3Mz3xrtd pic.twitter.com/usdKDqAVtg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 22, 2025

Pas question donc de pré-retraite pour le Diable Rouge, qui se dirige néanmoins vers un changement de championnat même si sa cote est toujours élevée en Premier League. Deux clubs en Italie, et un en France, sont sur les rangs pour le faire venir, affirme le journaliste turc spécialisé dans le mercato Ekrem Konur. Il s’agit de la Juventus et de Naples pour la Serie A, et de l’Olympique de Marseille pour la France. Ce serait le club napolitain qui passe pour le moment en priorité dans l’esprit du Belge, en raison de l’intérêt de longue date du club de Campanie. Mais l’OM a le mérite d’être dans le coup, et de pouvoir faire une offre mêlant un effectif de qualité avec des joueurs expérimentés, des ambitions européennes à défaut d’arriver à lutter pour le titre en France, et des moyens financiers parfois insoupçonnés quand il est question de faire un effort pour aller chercher un joueur de premier niveau. Et Kevin De Bruyne en fait incontestablement partie. De quoi provoquer une folie de plus sur le Vieux Port, qui verrait ainsi son mercato débuter de manière pharaonique si cet intérêt venait à se confirmer.