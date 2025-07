L’OM est briefé d'entrée de jeu sur le problème Medina

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Il est pour le moment la grosse recrue du mercato de l'OM. Facundo Medina a un tempérament de feu, et cela peut lui jouer des tours. Le club marseillais va le constater dès la première journée de Ligue 1.

Présenté ce mercredi face aux médias avec son numéro 32 en hommage à sa grand-mère, Facundo Medina était une cible de longue date de l’OM. Pablo Longoria avait déjà tenté de le faire venir l’hiver dernier, sans succès. Dans un transfert alambiqué, le président espagnol a tout de même mis 20 millions d’euros au total pour faire venir le rugueux argentin. Il va donc y avoir de la grinta en défense du côté de l’OM, sachant que Leonardo Balerdi est aussi connu pour sa hargne dans les duels et sa rage de vaincre. Ce n’est pas pour déplaire au public du Vélodrome, qui adore ce type de joueurs et demande que sa formation se fasse respecter, notamment à domicile. Mais Medina devra tout de même faire attention à ne pas dépasser les bornes.

Medina commence par une suspension

Avec son physique imposant et sa recherche permanente du contact avec ses adversaires directs, l’Argentin est une cible privilégiée des arbitres. Il a tout de même reçu 13 cartons jaunes et deux rouges la saison passée. Et l’OM va très rapidement le comprendre puisque Medina sera suspendu pour la première journée et le déplacement à Rennes. Une entame donc un peu ratée pour l’ancien lensois, qui va effectuer sa préparation avec donc comme grande échéance la deuxième journée de championnat. Ce sera la réception du Paris FC, pour une affiche face à l’un des clubs annoncés comme l’un des trublions de la Ligue 1 avec ses moyens financiers importants. Pas de quoi déboussoler une formation marseillaise qui compte réaliser une grande saison, et emmagasiner des points rapidement pour se mettre en mode Ligue des Champions.