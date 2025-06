L’OM envoie un mail terrible à ses supporters

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM fait carton plein sur carton plein au Vélodrome, et les supporters qui voulaient s'abonner pour la première fois cet été viennent d'en faire les frais.

Avec un stade de plus de 60.000 places, l’OM possède une enceinte capable d’accueillir de nombreux et fervents supporters du club olympien. Mais il faut bien le reconnaitre ces dernières années, le Vélodrome est désormais trop petit. La campagne de réabonnement s’est terminée ce jeudi soir et absolument personne n’a voulu lâcher son précieux sésame. 90 % des abonnés ont renouvelé, et les 10 % restant concernent les derniers adhérents dans les virages, qui ont jusqu’au 14 juillet pour passer par leur association et vont donc aussi prolonger leur abonnement. Les tribunes latérales Jean-Bouin et Ganay sont pleines à craquer, et les supporters qui attendaient que des places se libèrent ont donc reçu un mail de la part de l’OM pour leur annoncer qu’il n’y avait aucune possibilité que cela arrive cette saison. « En raison d’un taux de réabonnement exceptionnellement élevé des abonnés de la saison 2024-2025, tous les abonnements ont déjà été attribués. Il ne sera donc malheureusement pas possible cette saison d’ouvrir les abonnements aux nouveaux abonnés », a fait savoir l’OM à ses fans déçus, comme le dévoile La Provence.

Longoria veut plus de recette aux guichets

Il faut dire que Pablo Longoria a décidé de limiter le nombre d’abonnés à 49.000, histoire de laisser à chaque match des places disponibles pour le grand public, avec des fans qui peuvent venir de loin et ont une opportunité, s’ils sont rapides et un peu chanceux, de trouver des places disponibles. Cela permet aussi bien évidemment de vendre des billets à l’unité sur chaque rencontre, y compris les chocs ou les matchs européens, avec une rentrée d’argent bien plus importante que pour les abonnements. De quoi augmenter les revenus au guichet, ce qui est de bonne guerre avec le succès populaire rencontré par l’OM.